Il club bianconero lancia sui social le canotte da basket: pronto lo sbarco nel mondo della palla a spicchi? La data da attendere è quella del 25 luglio.

Una semplice suggestione o l'anticipazione di un nuovo orizzonte del mondo Juventus? L'interrogativo risuona intorno al mondo bianconero da qualche ora. Galeotto è stato un post diffuso sui social dal club: poche righe, accompagnate da due scatti con divise bianconere da basket e stemma del club. Il tutto accompagnato da un invito: "25 luglio, save the date”.

I cinguettii su Twitter e le condivisioni su Facebook hanno alimentato il tam tam mediatico. La Juventus è pronta a entrare nell'universo della palla a spicchi? Interrogativo legittimo, che non ha trovato però conforto nelle posizioni ufficiali prese dalla società bianconera. I due scatti diffusi in rete sembrerebbero inequivocabili: la canotta è di quelle utilizzate nella pallacanestro mentre il link presente sul sito ufficiale spiega: "Una sorpresa per chiunque ami le nuove sfide, andare oltre i propri limiti, esprimere il proprio potenziale. Lo stile è bianconero. Segnatevi la data: 25 luglio 2018".

Se si tratti di un'operazione di marketing o di una reale intenzione di abbracciare con il marchio Juventus un altro sport, saranno i prossimi giorni a dirlo. Dopo la trattativa che ha portato in Italia una stella come Cristiano Ronaldo e il possibile ingresso della seconda squadra bianconera nella prossima Serie C, un altro possibile elemento di novità per il club.

25.07.18

COMING 🔜

Per chi ama giocare nuove sfide.

Spingersi oltre i limiti.

Esprimere il proprio potenziale. pic.twitter.com/pnxZeF4sul — JuventusFC (@juventusfc) July 21, 2018

Juventus, ecco le canotte da basket: e la Fiat ha rinnovato sponsorizzazione con Auxilium

Juventus e basket. Una suggestione che a Torino ha preso già piede, spinta anche dal fresco rinnovo della sponsorizzazione che la Fiat ha rinnovato per l'Auxilium Pallacanestro: il legame con il sodalizio rifondato nel 2015 dopo lo scioglimento del 2008 e impegnato per il secondo anno di fila in Eurocup ha caldeggiato la possibile fusione, smentita - come riporta la Gazzetta dello Sport - dalla società.

Twitter Juventus FC Canotta da basket della Juventus, un dettaglio: pronta una polisportiva bianconera?

Un ulteriore indizio sulla correlazione tra le sorti dell'Auxilium e le foto postate in rete dalla Juventus è però arrivato da un evento risalente alla serata di venerdì 20 luglio: la società di pallacanestro ha presentato la nuova squadra al PalaVela, impianto più grande e moderno rispetto al PalaRuffini, utilizzato fino alla scorsa stagione.

Che si tratti di una collaborazione alle porte o meno, resta una certezza: se la Juventus dovesse confermare lo sbarco nel mondo del basket, confermerebbe l'intenzione della Vecchia Signora di creare una polisportiva sullo stile di due big del calcio mondiale come Real Madrid e Barcellona.