La competizione che terminerà l'11 agosto è giunta alla sua seconda giornata, con in programma soltanto Liverpool-Borussia Dortmund.

34 minuti fa di Daniele Minuti

L'International Champions Cup, la competizione estiva che nell'arco di 20 giorni ci presenta un gran numero di big match fra le migliori squadre europee che si sfidano negli stadi di tutto il mondo, è giunto quest'anno alla sua sesta edizione.

L'ICC 2018 è partita con Manchester City-Borussia Dortmund e prosegue con Bayern Monaco-Paris Saint-Germain. Per la seconda giornata del 22 luglio il programma è ancora più magro, con soltanto una partita che però sarà interessante per tantissimi motivi.

Al Bank of America Stadium di Charlotte si sfideranno il Borussia Dortmund, che ha vinto la sfida inaugurale contro i Citizens per 1-0 grazie alla rete su rigore di Mario Gotze, e il Liverpool allenato dal grande ex Jurgen Klopp che debutta nell'ICC.

ICC 2018, dove vedere le partite del 22 luglio in TV e streaming

Il cosiddetto "derby di Klopp" sarà l'unica partita in programma il 22 luglio e il calcio d'inizio è fissato per le 22:05 italiane. Come tutte quante le sfide dell'International Champions Cup 2018, anche questa sarà trasmessa in diretta per gli abbonati Sky.

La piattaforma dedica infatti un intero canale alla competizione, il 208 rinominato per l'occasione Sky International Champions Cup. È proprio lì che nella serata del 22 luglio sarà possibile vedere in diretta Liverpool-Borussia Dortmund con il commento di Andrea Marinozzi.

Per chi non potesse usufruire di una televisione, la partita sarà visibile anche in streaming: gli abbonati Sky potranno usare il servizio di Sky Go mentre per gli altri c'è sempre l'opzione dell'abbonamento a NowTV, che trovate al link www.nowtv.it.

Le partite in programma il 22 luglio 2018