La versione prova del titolo targato EA Sports potrebbe essere rilasciata a metà settembre: quali saranno le squadre inserite?

1 condivisione

39 minuti fa di Massimiliano Rincione

La demo di FIFA 19 potrebbe essere rilasciata tra l'11 e il 18 settembre. Grosso ritardo sulla tabella di marcia per la software house statunitense, che stando a queste indiscrezioni offrirebbe un testing time di poco superiore alle due settimane.

Bisogna ricordare, infatti, come la release date di FIFA 19 sia fissata al 28 settembre prossimo: tante le novità attese, prime tra tutte gli esordi della Champions League e dell'Europa League su software Electronic Arts. Possibile che già dalla demo ci sia modo di saggiare le skin legate alle due competizioni licenziate dalla UEFA, che saranno presenti anche su Ultimate Team.

Per quanto riguarda le squadre giocabili nella versione prova, invece, è altamente probabile che vengano confermati club quali Tottenham, Manchester United e City, Bayern Monaco, PSG, Atletico e Real Madrid, Borussia Dortmund e soprattutto Juventus. Attesa per saggiare le novità di FIFA 19 con Cristiano Ronaldo, ovviamente in bianconero.

FIFA 19: cosa succederà con "The Journey"?

Tanta anche la curiosità sulle dinamiche della terza stagione di "The Journey", con Alex Hunter che aveva concluso l'ultima annata ricevendo una chiamata che lasciava presagire un tanto sospirato passaggio al Real Madrid. Con l'approdo di Cristiano Ronaldo alla Juventus, tuttavia, è possibile che il giovane possa anche venir dirottato in Serie A, in quello che sarà l'ultimo capitolo della saga. Come confermato da EA Sports stessa, infatti, il viaggio di Hunter si chiuderà con l'approdo in Champions League.

EA Sports La locandina della terza ed ultima stagione di "The Journey".

Quali strade dunque per la narrazione sportiva stile RPG che tanto ha attratto gli utenti nell'ultimo triennio? Semplice: è altamente probabile, infatti, che già da FIFA 20 venga introdotta l'oppurtunità di creare un personaggio da zero, offrendo così una esperienza di gioco meno indirizzata e ancor più votata alla libertà di scelta.