Ecco tutto quello che c'è da sapere sulla prossima edizione del massimo trofeo continentale: 26 le partecipanti già alla fase a gironi, più altre 6 decise dai playoff.

un'ora fa

Manca poco e saranno tutte e 32. La nuova edizione della Champions League, quella 2018/2019, sta prendendo forma, le quattro italiane qualificate (Juventus, Napoli, Roma e Inter) sono già certe dell'accesso alla fase a gironi senza dover passare da turni di qualificazione, così come altri 22 club europei.

Gli accoppiamenti saranno stabiliti di volta in volta attraverso appositi sorteggi, fino ad arrivare a quelli più attesi, del prossimo 30 agosto, in cui saranno delineati gli 8 gironi (con le 32 partecipanti suddivise in fasce a seconda del punteggio nel ranking) che daranno vita alla fase finale della Champions League 2018/2019, il cui epilogo sarà il 1° giugno a Madrid nel Wanda Metropolitano.

Getty Image Champions League, il Real Madrid ha vinto le ultime 3 edizioni

Champions League 2018/2019, i turni di qualificazione

Andiamo a vedere adesso nel dettaglio quali siano le squadre ancora in corsa per guadagnarsi il loro posto in Champions League e quando si terranno i sorteggi per determinare i relativi accoppiamenti dei turni di qualificazione ancora da disputare.

Turno preliminare

Dopo i sorteggi del 12 giugno 2018 le quattro squadre qualificate al turno preliminare si sono incrociate tra di loro in due semifinali in gara secca (il 26 giugno), con le vincitrici a scontrarsi per entrare a far parte del primo turno di qualificazione. A vincere questo turno preliminare (il 29 giugno) sono stati i kosovari del Drita, in finale contro il Lincoln, squadra di Gibilterra, conquistandosi l'accesso al primo turno di qualificazione per giocare contro gli svedesi del Malmoe.

Semifinale A: Santa Coloma vs Drita 0-2 (dts)

0-2 (dts) Semifinale B: La Fiorita vs Lincoln 0-2

0-2 Finale: Lincoln vs Drita 1-4

Primo turno di qualificazione

Il 19 giugno ci sono stati i sorteggi per il primo e il secondo turno di qualificazione. Per quanto riguarda il primo step, le partite di andata e ritorno sono state fissate rispettivamente il 10-11 luglio e il 17-18 luglio.

Kutaisi vs Sheriff (2-1 -2-1)

vs Sheriff (2-1 -2-1) Skhendija vs New Saints (5-0 - 0-4)

vs New Saints (5-0 - 0-4) Suduva vs APOEL (3-1 - 0-1)

vs APOEL (3-1 - 0-1) Lubiana vs Qarabag (0-1 - 0-0)

(0-1 - 0-0) Dudelange vs Videoton (1-1 - 1-2)

(1-1 - 1-2) Drita vs Malmoe (0-3 - 0-2)

(0-3 - 0-2) Vikingur vs HJK (1-2 - 1-3)

(1-2 - 1-3) Ludogorets vs Crusaders (7-0 - 2-0)

vs Crusaders (7-0 - 2-0) Cork vs Legia Varsavia (0-1 - 0-3)

(0-1 - 0-3) Valur vs Rosenborg (1-0 -l 1-3

(1-0 -l 1-3 Kukesi vs Valletta (0-0 - 1-1)

vs Valletta (0-0 - 1-1) Tallinn vs Be'er Sheva (1-4 - 1-3)

(1-4 - 1-3) Spartaks vs Stella Rossa (0-0 - 0-2)

(0-0 - 0-2) Alashkert vs Celtic (0-3 - 0-3)

(0-3 - 0-3) Trnava vs Mostar (1-0 - 1-1)

vs Mostar (1-0 - 1-1) Astana vs Sutjeska (1-0 - 2-0)

Secondo turno di qualificazione

Con il secondo turno di qualificazione entrano in gioco Midtjylland, Cluj, Dinamo Zagabria e BATE Borisov, che affronteranno le squadre vincitrici del primo turno, più PAOK, Basilea, Ajax e Sturm Graz, che invece si sfideranno tra di loro. Anche in questo caso sarà un doppio confronto andata e ritorno, rispettivamente 24-25 luglio e 31 luglio-1 agosto.

Astana vs Midtjylland

Ludogorets vs Videoton

Kukesi vs Qarabag

Cluj vs Malmoe

Dinamo Zagabria vs Be'er Sheva

Stella Rossa vs Suduva

BATE vs HJK

Shkendija vs Kutaisi

Legia Varsavia vs Trnava

Celtic vs Rosenborg

PAOK vs Basilea

Ajax vs Sturm Graz

Terzo turno di qualificazione e Playoff

Le vincitrici di questi incroci arriveranno poi al terzo turno di qualificazione, che sarà sorteggiato il 23 luglio e si disputerà tra il 7-8 agosto (partite di andata) e il 14 agosto (gare di ritorno). È in questa fase che faranno il loro debutto nella competizione AEK Atene, Salisburgo, Spartak Mosca, Standard Liegi, Benfica, Fenerbahce, Dinamo Kiev e Slavia Praga.

Le vincitrici dei 10 confronti approderanno così all'ultimo step, i Playoff (sorteggi 6 agosto), aggiungendosi a Young Boys e PSV Eindhoven. Le 6 squadre che avranno la meglio in questo doppio confronto (andata 21-22 agosto, ritorno 28-29 agosto), completeranno così il novero di club che prenderanno parte ufficialmente alla fase a gironi della Champions League 2018/2019.

Getty Image La Champions League: la finale quest'anno sarà a Madrid

Date e sorteggi dalla fase a gironi in poi

Entriamo così nel vivo della competizione, con i sorteggi della fase a gironi che si terranno il 30 agosto, giorno successivo alle ultime partite di ritorno dei Playoff. Ecco intanto le date delle sei partite all'interno dei gruppi:

Prima giornata: 18-19 settembre

Seconda giornata: 2-3 ottobre

Terza giornata: 23-24 ottobre

Quarta giornata: 6-7 novembre

Quinta giornata: 27-28 novembre

Sesta giornata: 11-12 dicembre

Terminata la fase a gironi, si procederà poi con quella a eliminazione a diretta, a partire ovviamente dagli ottavi di finale, i cui accoppiamenti saranno sorteggiati il 17 dicembre.

Ottavi di finale (andata): 12-13 febbraio e 19-20 febbraio

Ottavi di finale (ritorno) : 5-6 marzo e 12-13 marzo

Il 15 marzo toccherà poi ai sorteggi dei quarti di finale, il 19 aprile ci saranno infine quelli di semifinali e finale.

Quarti di finale (andata): 9-10 aprile

Quarti di finale (ritorno): 16-17 aprile

Semifinali (andata): 30 aprile-1 maggio

Semifinali (ritorno): 7-8 maggio

Finale: 1 giugno

Getty Image La Juventus sarà in prima fascia nei sorteggi della fase a gironi della Champions League

Le quattro fasce per la costituzione dei gruppi

Andiamo ora a vedere in che modo saranno suddivise le 32 squadre (o almeno quelle che fino a questo momento sono certe del loro posto) nelle quattro fasce che determineranno poi i sorteggi della fase a gironi. Delle italiane solo la Juventus farà parte della prima fascia, destinata alle vincitrici dei principali campionati europei, ai campioni dell'ultima Champions League e dell'ultima Europa League.

Sicuro della seconda fascia invece il Napoli, mentre la Roma lo sarà solo se dalla fase eliminatoria non salirà più di una squadra (tra le 6 che usciranno vincitrici dai Playoff) con coefficiente superiore a 64.000 punti (quelli dei giallorossi appunto). In quarta fascia l'Inter, che da tempo non prendeva parte alla competizione e si presenterà con 16.000 punti ai sorteggi. Ecco la situazione attuale, in attesa delle squadre che devono ancora qualificarsi

Prima fascia

Real Madrid (160.000 punti)

Atletico Madrid (140.000)

Bayern Monaco (135.000)

Barcellona (130.000)

Juventus (126.000)

Paris Saint-Germain (109.000)

Manchester City (100.000)

Lokomotiv Mosca (22.500)

Seconda fascia

Borussia Dortmund (89.000)

Porto (86.000)

Manchester United (82.000)

Shakhtar Donetsk (81.000)

Napoli (78.000)

Tottenham (67.000)

In bilico tra la seconda e la terza fascia ci sono poi la Roma (64.000) e il Liverpool (62.000). Le squadre impegnate nella fase di qualificazione che potrebbero superarle sono infatti Benfica (80.000) e Basilea (78.000): se entrambe dovessero qualificarsi per la fase a gironi della Champions League, allora i giallorossi e i Reds scenderebbero automaticamente in terza fascia.

Terza fascia

Schalke 04 (62.000)

Lione (59.000)

Monaco (57.000)

In questo caso, ad avere la posizione in sospeso tra terza e quarta fascia, sono invece il CSKA Mosca (45.000), il Valencia (36.000), il Viktoria Plzen (33.000), il Bruges (29.500) e il Galatasaray (29.500).

Quarta fascia