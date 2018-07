Le merengues pensano al centravanti argentino per sostituire Cristiano Ronaldo: il club nerazzurro prepara il rinnovo, distanza di 1,5 milioni tra domanda e offerta.

0 condivisioni

28 minuti fa di Luca Guerra

Come sostituire Cristiano Ronaldo? L'interrogativo che regna dalle parti del Santiago Bernabeu da una settimana a questa parte sta cercando risposte anche in Serie A, il pianeta nel quale l'alieno di Funchal è atterrato per vestire la maglia della Juventus. Tra i nomi nel mirino del Real Madrid, infatti, c'è quello dell'attaccante dell'Inter Mauro Icardi.

ll centravanti argentino ha assistito da spettatore ai Mondiali di Russia, dove la nazionale albiceleste ha chiuso la sua avventura negli ottavi di finale contro la Francia, ed è uno dei protagonisti del calciomercato. Difficile immaginare il contrario, con 25 anni sulla carta d'identità e 107 reti in 182 presenze con l'Inter dal 2013 alla scorsa stagione, quando ha conquistato lo scettro di capocannoniere della Serie A - alla pari con Immobile - a quota 29 centri. Così nella lista di nomi seguiti dal Real Madrid per rimpiazzare CR7 c'è anche quello del numero 9 di Rosario.

La clausola rescissoria per l'acquisto del cartellino dell'attaccante dell'Inter, pari a 110 milioni di euro, non è più valida da qualche giorno, ma quando si parla di calciomercato in casa Real Madrid non sono certo le cifre a rappresentare un deterrente valido. Prima di sedersi al tavolo per trattare con il club nerazzurro, però, i dirigenti delle merengues stanno studiando i margini di manovra per avviare la trattativa. Che al momento sembrano molto ridotti.

Calciomercato, Real Madrid su Icardi per sostituire Cristiano Ronaldo: l'Inter vuole blindarlo

Così mentre l'Inter prepara la stagione 2018/2019 ad Appiano Gentile sul tavolo del calciomercato si gioca un'altra partita, vissuta su due fronti: quello del Real Madrid, che in questa sessione di trattative potrebbe salutare anche Karim Benzema e vede il nome di Icardi in cima alla lista dei desideri di Florentino Perez, e quello nerazzurro. Oggi Maurito percepisce 5,3 milioni di euro a stagione e il suo contratto andrà in scadenza nel 2021. La moglie ed agente del capitano, Wanda Nara, sta facendo leva sul pressing madrileno per migliorare l'ingaggio dell'attaccante.

Getty Images Calciomercato Inter, Icardi e Wanda Nara studiano il rinnovo del contratto: Real Madrid alla finestra

Al momento l'Inter non ha ricevuto offerte ufficiali per il suo centravanti e i messaggi che filtrano dalla dirigenza nerazzurra dopo il summit cinese con il patron di Suning, Zhang Jindong, sono incoraggianti. Da mesi le parti studiano il prolungamento del contratto, con miglioramento dell'ingaggio: la richiesta di Wanda Nara per il suo Maurito è di 8 milioni a stagione, mentre il club si è sin qui fermato a 6,5. L'interesse del Real Madrid potrebbe rappresentare la spinta alla fumata bianca: con i blancos alla finestra, l'Inter potrebbe migliorare l'offerta e portare a termine la trattativa. Per la soddisfazione del club e del suo capitano.