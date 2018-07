Secondo i media inglesi, il club catalano vuole alzare l'offerta per il giocatore del Chelsea dopo i primi rifiuti: a giorni è attesa la risposta dei Blues.

Le grandi manovre di calciomercato in casa Barcellona non si fermano: dopo l'acquisto di Arthur infatti il club blaugrana ha bisogno di cercare altri tasselli per rafforzare una squadra che l'anno prossimo vuole puntare alla Champions League per interrompere il dominio del Real Madrid.

Dopo l'addio di Paulinho infatti, Valverde avrebbe espressamente richiesto un altro rinforzo sul calciomercato che possa fungere da collegamento fra il reparto mediano e quello d'attacco. E il nome che l'ex tecnico dell'Athletic Bilbao chiede con più insistenza è quello di Willian.

In queste settimane infatti il Barcellona ha fatto già 2 offerte ufficiali per il brasiliano, subito però respinte dal Chelsea perché ritenute troppo basse. Secondo quanto riportato da Sky Sports però, i blaugrana avrebbero alzato la posta mettendo sul piatto 62 milioni di euro.

Ora si attende la risposta del Chelsea, che però sembra già sul punto di cedere Hazard e Morata, motivo per cui Willian non è ancora sulla lista dei partenti. La speranza del Barça si chiama Kia Joorabchian, agente del brasiliano che è molto vicino alla dirigenza catalana. Il procuratore che ha portato Coutinho al Camp Nou starebbe spingendo per l'addio del suo assistito, che potrebbe diventare il prossimo colpo di calciomercato del Barcellona.