Dopo la NXT Women’s Champion Shayna Baszler e Ronda Rousey, un'altra stella delle arti marziali miste si avvicina al mondo della World Wrestling Entertainment.

Brock Lesnar comunica che andrà in UFC? La WWE risponde portando al Performance Center di Orlando colui che gli ha inflitto una delle sue tre sconfitte nella sua carriera nelle arti marziali miste, rubandogli tra l'altro il titolo di campione del mondo.

Una delle più grandi stelle della storia dei pesi massimi della compagnia statunitense si sta infatti allenando nel Performance Center di Orlando, in Florida.

Si tratta del due volte campione dei pesi massimi Cain Velasquez, che nell'ottagono ha un record di 14-2. Ed è entrato nel ring per imparare le tecniche del wrestling da Norman Smiley (come si può vedere nel video pubblicato direttamente dalla WWE), partecipando anche a una sessione di DDP Yoga condotta dall'Hall of famer Diamond Dallas Page e scattandosi una foto con la leggenda Shawn Michaels.

Velasquez sta prendendo confidenza con un nuovo mondo, ha lavorato nella sala pesi e partecipato pure alle registrazioni della puntata di NXT della scorsa notte a Full Sail Live. Lui, cresciuto come professionista dell'America Kickboxing Academy, ha parlato con entusiasmo di questa esperienza appena cominciata:

Qui è davvero tutto fantastico, non vedo l'ora di imparare più possibile. Sono sempre stato un fan di questo sport da quando ero ragazzino e adesso finalmente posso esserne parte.

Velasquez non ha mai nascosto la sua passione per il wrestling e per la lucha libre messicana, adesso sta lavorando per unirsi direttamente alla compagnia di Vince McMahon, prolungando la striscia di atleti di primo piano passati dall'UFC alla WWE.

Oltre alla celebre Ronda Rousey, infatti, che a Summerslam avrà l'occasione di diventare campionessa di Raw nella sfida con l'attuale detentrice della cintura Alexa Bliss, c'è pure Shayna Baszler, a oggi proprietaria del titolo femminile di NXT conquistato a TakeOver New Orleans lo scorso aprile contro Ember Moon. Cain Velasquez ha decisamente tutto quel che serve per seguire le loro orme nella divisione maschile.