Presentati le casacche per la stagione 2018-19. Ai tifosi non piace quella away, ma le proteste sono soprattutto per i prezzi. Intanto il nuovo stadio prende forma

un'ora fa di Alberto Casella

A giudicare dai commenti che si stanno susseguendo sui social network, le nuove maglie del Tottenham per la stagione 2018-19 erano veramente attese dai tifosi, increduli, per la maggior parte, che il club non le avesse ancora presentate.

Ora la loro curiosità è stata soddisfatta. Per far comunque crescere l'attesa e, di conseguenza, la tensione, gli Spurs si sono serviti prima di un video di 104 secondi incentrato sul progetto di costruzione del nuovo White Hart Lane, nel quale, solo negli ultimissimi secondi, compaiono alcuni dei giocatori con le nuove tenute.

Poi hanno centellinato la pubblicazione sul loro sito di alcune foto con Vertonghen, Kane, Son e Davinson Sanchez a fare da modelli con i nuovi kit da casa e da trasferta, sempre prodotti dalla Nike e sempre con la compagnia di assicurazioni AIA nel ruolo di sponsor commerciale del Tottenham.

Tottenham: non piace il nuovo kit da 180 euro

Immediati i commenti dei sostenitori. Se non mancano quelli favorevoli, si sono però fatti sentire anche alcuni tifosi che si sono chiesti se era il caso di dover attendere così tanto per avere sostanzialmente così poche novità. Altri poi hanno criticato la maglia away, "colpevole" di avere delle maniche screziate che piacciono davvero a pochi.

Ma le accuse maggiori riguardano i prezzi di vendita che, per l'intero kit raggiungono le 160 sterline, cioè più di 180 euro, di cui oltre un centinaio per la maglia, 62 per i pantaloncini e 18 per i calzettoni, mentre il kit bimbo costa 105 euro. Il club di Levy conta evidentemente sul grande affetto di quei tanti tifosi che, magari anche spinti dal buon esito della Nazionale di Kane ai Mondiali, senza la nuova maglia non sanno stare.

Stadio: quasi pronto il nuovo White Hart Lane

Intanto il Tottenham continua ad aggiornare i supporter sui lavori in via di completamento a White Hart Lane: è confermato che gli Spurs giocheranno la loro prima partita casalinga della stagione a Wembley contro il Fulham, mentre si trasferiranno nella nuova struttura a settembre. Inaugurazione il 15 alle 13.30 contro il Liverpool di Jurgen Klopp.