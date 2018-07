Real Madrid, ecco Vinicius jr: "Il mio gioco simile a quello di Neymar"

Presentato ufficialmente il giovanissimo brasiliano prelevato dal Flamengo per la cifra di 45 milioni di euro

679 condivisioni

un'ora fa

Vinicius Jr entra ufficialmente a far parte della grande famiglia del Real Madrid. 18 anni appena, brasiliano, è stato acquistato l'anno scorso per una cifra vicina ai 45 milioni di euro dal Flamengo. In patria lo hanno subito etichettato come il nuovo Neymar e lui, che in bacheca può già vantare un Campionato Sudamericano Under 15 e Under 17, non sembra essere spaventato dal paragone. Affiancato da Ronaldo (il Fenomeno, ambasciatore del club) dopo le foto di rito sul campo del Bernabeu e nella sala dei trofei, si è concesso alle domande della stampa.

È una sensazione unica, mi mancano le parole per descrivere questo momento. Ringrazio solo Dio, la mia famiglia e i miei amici. Tutto quello che ho fatto fino a questo momento al Flamengo, qui posso farlo meglio. Stare seduto qui accanto a Ronaldo è inspiegabile. Il gioco? Il mio gioco è simile a quello di Neymar. Se prendessi qualcosa da ognuno di loro sarebbe perfetto

Vinicius jr, il nuovo talento del Real Madrid

In attesa dei colpi da 90 che Florentino Perez sta preparando per sopperire alla cessione di Cristiano Ronaldo, e per rilanciare ulteriormente le ambizioni dei campioni d'Europa in carica, il Real Madrid accoglie tra le sue fila il giovanissimo talento brasiliano. 69 presenze e 14 gol in carriera con la maglia del Flamengo, e già protagonista delle selezioni giovanili Verdeoro, ora Vinicius è a una svolta della sua carriers. Il grande salto nel calcio del Vecchio Continente, con la maglia del club che per trofei e tradizione è il massimo a cui un giocatore possa aspirare. Ora toccherà a lui dimostrare tutto il suo valore, come ha già fatto in patria. Da quanto fatto vedere fino a questo momento, per lui sembra che ci siano tutti i presupposti per confermarsi.