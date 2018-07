I principali quotidiani italiani si concentrano sull'effetto CR7 che potrebbe vedere arrivare in Italia un altro top player. All'estero: copertine dedicate a Luis Enrique e Tour de France.

0 condivisioni

49 minuti fa di Jonathan Manca

In un estate calda a farla da padrone è sempre e solo il calciomercato. La rassegna stampa odierna italiana vede le copertine dei principali giornali nazionali dedicate all'effetto CR7. I movimenti e le trattative più importanti delle squadre italiane, soprattutto del Napoli, sono al centro dell'attenzione. Chi sarà il colpo da novanta ad approdare in Serie A? E soprattutto: chi lo piazzerà?

Nella rassegna stampa del 20 luglio, dunque, i titoli principali sono dedicati al mercato e alle mosse delle grandi squadre italiane e alle parole di un ex allenatore come Trapattoni che elogia la Juventus per l'acquisto di CR7. Oltre a questo spazio anche al Tour de France e alla caduta di Nibali.

Anche all'estero si parla di Tour oltre che di Luis Enrique, presentatosi ufficialmente ieri in conferenza stampa come nuovo allenatore della nazionale spagnola. L'ex Barcellona ha promesso un gioco sul filo di quello precedente, ma più preciso di quello di Lopetegui.

Rassegna stampa, prima pagina Gazzetta dello Sport: "Caccia al marziano" e "Nibali:addio Tour"

Gazzetta dello Sport

La rosea apre con una prima pagina dedicata a metà al calciomercato e metà al Tour de France. Nella prima, spazio ai colpi delle rivali della Juventus che spinte dall'arrivo di Cristiano Ronaldo potrebbero piazzare il nome grosso in questa sessione di calciomercato. Nella seconda, la delusione di Nibali che viene steso a 4 km, dalla vetta dell'Alpe d'Huez e dice così addio alle speranze di vincere il Tour de france.

Corriere dello Sport: "Napoli tenta la Ronaldata"

Cor Sport

Il quotidiano romano punta sul calciomercato. Prima pagina dedicata al Napoli e a tutti i nomi caldi per arrivare in azzurro e rinforzare la rosa di Ancelotti per ostacolare la Juventus, rinforzatasi con il colpo CR7. In taglio alto, invece, spazio alle parole di Monchi che ha detto che se non vince entro uno o due anni se ne andràda Roma.

Tuttosport: "Ronaldo come il mio Platini"

Tuttosport

Il quotidiano torinese apre con l'intervista a Giovanni Trapattoni ex allenatore, oltre che della nazionale, anche della Juventus che paragona l'acquisto di CR7 a quello di Platini anni fa. Spazio sempre al calciomercato anche nei tagli alti dove si parla di Torino (Laxalt o Pereyra), Inter e Milan (che aspetta la decisione del Tas).

Marca: "Nelle prime convocazioni ci saranno sorprese"

Marca

Apre così il quotidiano spagnolo, Marca, con le dichiarazioni del nuovo tecnico della Roja, Luis Enrique. L'ex Barcellona ha infatti annunciato nella sua conferenza stampa di presentazione che non butterà via il lavoro di Lopetegui (che ha definito ottimo), ma regalerà delle sorprese nella prima lista dei convocati.

As: "Seguiremo con lo stesso stile, ma con precisione"

As

Anche As dedica, giustamente, la copertina alla presentazione del nuovo allenatore della nazionale spagnola: Luis Enrique. Qui ci si concentra invece sul nuovo stile di gioco che probabilmente verrà adottato dalla nazionale iberica.

L'Équipe:

Équipe

In Francia apertura dedicata al Tour de France che ieri l'ha fatto da padrone sui principali siti d'informazione sportiva mondiale per la caduta di Nibali che gli è costata probabilmente il Tour. Lo squalo è stato infatti toccato e fatto cadere da un tifoso a pochi chilometri dal traguardo facendogli perdere ben 14'' dal traguardo.