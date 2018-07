Napoli, ADL: "Cavani? Non credo voglia dimezzarsi lo stipendio"

Il presidente del Napoli De Laurentiis a Radio Kiss Kiss sui temi più nomi più caldi del calciomercato. El Matador solo a certe condizioni, Di Maria e Benzema "sono vecchi"

105 condivisioni

un'ora fa

Le piste di calciomercato che porterebbero Benzema e Di Maria a Napoli non sono false. Di più, sono falsissime. In questi termini il presidente Aurelio De Laurentiis in un intervento a Radio Kiss Kiss fuga il campo da ogni dubbio: i due giocatori non sono nel mirino degli Azzurri. La motivazione principale, è anagrafica.

Con Ancelotti c'è l'accordo che io voglio solo giovani. Devo prendere, con tutto il rispetto, due vecchi come Benzema e Di Maria?

Due sogni proibiti dei tifosi, dunque, sono condannati a restare tali per sempre

Non devo accontentare i tifosi, loro giocano a fare il calcio da bar e li rispetto, ma devono stare calmi e lasciarci lavorare

Un terzo nome per l'attacco del Napoli c'è, ed è un nome a cui Aurelio De Laurentiis non è indifferente: l'attaccante del PSG e dell'Uruguay Edinson Cavani. Anche in questo caso, però c'è un 'piccolo' scoglio da superare. Uno scoglio che in questo caso noni si misura in anni ma in milioni di euro: