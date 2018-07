Avrà inizio nella notte tra venerdì 20 e sabato 21 luglio l'International Champions Cup, interessante anteprima della stagione calcistica 2018/2019 che sarà trasmessa da Sky.

2 ore fa di Simone Cola

Giunta alla sua sesta edizione, l'ICC - International Champions Cup - è diventato ormai un appuntamento atteso da tutti gli appassionati del calcio estivo, che hanno così l'occasione di avere un'anteprima della stagione che verrà osservando alcune tra le squadre più forti al mondo all'opera in un torneo che nel 2018 promette di essere ricco di spunti d'interesse.

Organizzata sin dal 2012 dalla compagnia sportiva statunitense Relevent Sports e sponsorizzata dal 2016 dalla Heineken, l'ICC 2018 si svolgerà con una formula che vedrà i club partecipanti divisi in due distinti raggruppamenti geografici (uno in America e uno tra Europa e Singapore) e che premierà chi avrà totalizzato più punti al termine di una serie di amichevoli di lusso che assegneranno 3 punti in caso di vittoria entro i 90 minuti, un punto a testa in caso di parità e un ulteriore punto a chi la spunterà negli eventuali supplementari o rigori.

Dopo essere stato trasmesso nella scorsa edizione da Mediaset Premium, il torneo sarà quest'anno esclusiva di Sky, che trasmetterà in diretta tutte le partite a cominciare da quella inaugurale che andrà in scena nella notte italiana tra venerdì 20 e sabato 21 luglio e che vedrà affrontarsi gli inglesi del Manchester City e i tedeschi del Borussia Dortmund, prima sfida del raggruppamento americano a cui seguirà nel pomeriggio la prima del gruppo Europa/Singapore, dove si affronteranno Bayern Monaco e Paris Saint-Germain.

That feeling when the #ICC2018 opener is just 12 hours away!



Make sure not to miss @ManCity vs @BVB at @SoldierField



Presented by @Heineken_US pic.twitter.com/rUK32rgM3P — International Champions Cup (@IntChampionsCup) July 20, 2018

ICC 2018, dove vedere le partite del 21 luglio in tv e streaming

L'edizione 2018 dell'International Champions Cup promette scintille e vedrà la partecipazione di alcune tra le squadre più forti e rinomate del pianeta: le inglesi Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United e Tottenham; le spagnole Barcellona, Atletico Madrid e Real Madrid, le ultime due vincitrici rispettivamente delle ultime edizioni di Europa League e Champions League; i tedeschi del Bayern Monaco e del Borussia Dortmund, i francesi del Paris Saint-Germain e del Lione e i portoghesi del Benfica.

A questi club si aggiungeranno quattro italiane, e cioè Inter, Juventus, Milan e Roma, con le ultime tre inserite nel gruppo statunitense. Un torneo dunque decisamente interessante e che televisivamente sarà un'esclusiva di Sky, che trasmetterà tutte le 27 partite in diretta sul canale 208, da poco rinominato Sky Sport Serie A ma che per l'occasione si chiamerà Sky Sport International Champions Cup. Sarà ovviamente possibile seguire le gare anche su device grazie all'applicazione Sky Go.

Si comincerà nella notte tra venerdì 20 e sabato 21 luglio, quando alle 3,05, nella cornice del Soldier Field di Chicago, andrà in scena Manchester City-Borussia Dortmund. Alle 16,05 di sabato 21 luglio, scenderanno in campo al Wörthersee Stadion di Klagenfurt, in Austria, Bayern Monaco e Paris Saint-Germain. La telecronaca di entrambe le sfide è affidata a Andrea Marinozzi.

