Il fantallenatore sa che è importante scegliere con accuratezza i giocatori a metà campo. Difficile individuare quelli giusti, troppe le variabili, ma ci sono delle sicurezze a cui affidarsi.

1 condivisione

3 ore fa di Jonathan Manca

Per importanza, al fantacalcio, vengono subito dopo gli attaccanti. I centrocampisti elencati nel famoso listone, compagno di giornate al mare e di afosi pomeriggi estivi trascorsi all’ombra di una veranda, sono tantissimi, ma quali sono quelli da comprare e quelli da scartare è difficile dirlo con certezza. A volte, capita addirittura che i top player non si dimostrino all’altezza delle aspettative, facendoci rimpiangere i 60 fantamilioni (o più) spesi per aggiudicarceli.

Pensiamo ad esempio a Nainggolan: nell’ultima stagione di Serie A ha avuto un rendimento ottimo, ma ha messo a segno pochi gol. L’anno prima ci aveva abituati molto bene e molti fantallenatori, giustamente ingolositi dalla fantamedia e dal temperamento de Ninja, hanno dato fondo alla maggior parte dei loro crediti per acquistarlo. Il risultato? Un po' di delusione. Si sono lette brutte storie di disperati fantallentori che a centrocampo avevano puntato anche l'orologio da aviatore del nonno Vanni pur di comprare l'ex Cagliari. Dispiace.

Quest’anno il calciomercato ci ha regalato qualche colpo interessante e, sulla carta, affidabile. Tra vecchie conoscenze e volti nuovi, la Serie A 2018/19 potrebbe regalare profili molto intriganti sia sotto l’aspetto dei voti in pagella che dei bonus. Certezze da non farsi sfuggire assolutamente al fantacalcio: ecco le nostre cinque scelte:

Fantacalcio, i 5 centrocampisti da comprare il prossimo anno

Getty Images

Emre Can – Juventus

Se non fosse stato per Cristiano Ronaldo, probabilmente lo avremmo definito il colpo perfetto del calciomercato bianconero. Invece, dovrà accontentarsi di occupare il secondo gradino del podio. Discorso diverso al fantacalcio perché CR7 sarà listato come attaccante, e lui - tra i nuovi centrocampisti arrivati in Serie A - vanta un curriculum di tutto rispetto. A parte l’ultima stagione, dove è stato frenato da un infortunio alla schiena, ha sempre dimostrato di vedere molto bene la porta. Non aspettatevi un centrocampista stile Luis Alberto, ma siamo sicuri che avrà un discreto impatto anche in zona bonus. Consiglio di spesa? 40/45 fantamilioni su una base di 500.

Getty Images

Radja Nainggolan – Inter

È vero lo scorso anno non ha reso come ci aspettavamo (sotto l’aspetto dei bonus, sia chiaro!) ed è anche vero che alcuni di voi sono ancora un po’ indisposti nei suoi confronti, ma prima di far prevalere la rabbia all’obiettività ricordatevi che… quest’anno sarà agli ordini di Spalletti. Con lui alla Roma 11 gol e 4 assist (già vediamo tornarvi il sorriso). Giocherà più vicino alla porta e tutto fa propendere verso una stagione da assoluto protagonista. È un biglietto d’oro per la Fabbrica del cioccolato, non snobbatelo. Consiglio di spesa? Massimo 50 fantamilioni, dovrebbero bastare ma per lui si può fare uno strappo alla regola.

Getty Images

Javier Pastore – Roma

Arrivato alla Roma per sostituire Nainggolan, tornato in Serie A per riscaldare i cuori dei fantallenatori che hanno già avuto il privilegio di averlo nella propria fantarosa ai tempi del Palermo. Mii che goduria! Al Psg ha fatto il buono e il cattivo tempo, partito fortissimo si è piano piano spento, poi si è riacceso e così via. Luce ad intermittenza. In questo percorso ad altalena hanno influito, sicuramente, le poche partite da titolare disputate in Francia, causate dai molti campioni arrivati negli ultimi anni a rinforzare il club parigino. Lui però è pronto e carico. Saprà farsi volere bene? Sicuramente sì. Dategli in mano le chiavi del vostro centrocampo al fantacalcio, ci penserà lui (da buon pastore) a guidarvi. Consiglio di spesa? Un investimento tra i 30/40 milioni sarà più che sufficiente.

Getty Images

Valon Berisha – Lazio

Immaginatevelo come un libro consigliatovi da dei vostri amici. Tutti ne parlano bene, le recensioni su internet sono positive e ora volete leggerlo anche voi per verificare se tutto questo corrisponde alla realtà. That’s Valon Berisha. È un acquisto da scoprire, ma fidatevi: ha le carte in regola per fare bene. Con la maglia del Salisburgo ha messo assieme 233 presenze, 45 gol e… 65 assist. Intrigante, vero? In Serie A, dopo un breve periodo d’adattamento può sicuramente dire la sua. In più considerate che ad allenarlo c’è un certo Simone Inzaghi che di gioco offensivo e propositivo se ne intende discretamente. Non fate i San Tommaso, fidatevi e accaparratevelo in sede d’asta. Consiglio di spesa? Considerando che è una novità, non tutti lo conosceranno bene per cui potrebbero bastare 20 fantamilioni. Di meno è un affare, di più un rischio.

Getty Images

Lucas Castro – Cagliari

Già lo conoscete. Poche presentazioni sul Pata. Il suo trasferimento al Cagliari è stato il ‘Sole d’Estate’, tanto per parafrasare il titolo del suo nuovo singolo. Cantante e calciatore, comporrà canzoni e musiche anche per i fantallenatori che lo acquisteranno? Probabilmente. Come Nainggolan viene da una stagione un po’ così anche a causa di un infortunio. Con Maran a guidarlo può tornare ai suoi soliti livelli, statene certi. Note alte e poche stonature. Sarà il vostro sole d’estate, d’autunno, d’inverno e di primavera. Ovviamente basterà comprarlo. Consiglio di spesa? Il Pata piace a tutti, quindi preparatevi alla guerriglia. Il giusto prezzo sarebbe intorno ai 15 crediti, non di più. Va bene amarlo, ma deve essere un amore sano e coscienzioso, non irrazionale. Capiamo però che al cuore non si comanda: 20 crediti, ma non uno di più.