Con Malcom, Di Francesco potrà avere così a sua disposizione un jolly offensivo in più, capace di giocare su tutto il fronte d'attacco, pur privilegiando una partenza dalla corsia di destra, per accentrarsi e sfruttare il suo sinistro. Il tecnico avrà certamente modo di studiare le varie soluzioni nel corso della tournée a stelle e strisce.

Malcom sarà così pronto per prendere parte alla tournée negli Stati Uniti insieme al resto della squadra guidata da Eusebio Di Francesco. Un vero e proprio blitz di calciomercato , quello di Monchi, riuscito così a sbaragliare la concorrenza e portare a Roma il 21enne esterno d'attacco mancino, che nell'ultima stagione in Ligue 1 si è messo in luce con 12 gol e 7 assist, nelle sue 35 partite giocate.

Al club girondino - si legge su Repubblica - saranno versati 35 milioni di euro, cifra che ha consentito alle due società di arrivare a un punto d'incontro, dopo la richiesta iniziale di 40 per il cartellino dell'esterno offensivo. L'undicesimo colpo di calciomercato estivo sarà a Roma nelle prossime ore, per sottoporsi alle visite mediche e mettere la firma su un contratto di 4 anni da 2,5 milioni a stagione.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK