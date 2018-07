Brasiliano di 21 anni, è cresciuto nel Corinthians prima di affermarsi in Europa con la maglia dei francesi del Bordeaux, che per liberarlo chiede 40 milioni di euro: in vantaggio i giallorossi.

1 condivisione

un'ora fa di Simone Cola

Si infiamma il calciomercato, e mentre la Juventus si erge ad assoluta protagonista con l'acquisto di Cristiano Ronaldo la concorrenza non resta certo a guardare: in attesa dei colpi di un Napoli arrivato secondo alle spalle dei bianconeri nell'ultima Serie A e che inizierà un nuovo corso sotto la guida di Carlo Ancelotti, tocca a Roma e Inter - piazzatesi rispettivamente al terzo e al quarto posto nella scorsa stagione - animare le trattative di metà luglio.

I giallorossi hanno già acquistato tra gli atri Kluivert, Pastore e Cristante, mentre i nerazzurri hanno salutato l'arrivo di nomi di spessore come Nainggolan, Politano, De Vrij e Asamoah: entrambe protagoniste di un calciomercato importante, le due squadre starebbero adesso lottando da giorni sullo stesso obbiettivo, il talentuoso brasiliano Malcom, attaccante del Bordeaux di 21 anni.

L'Inter, a dirla tutta, è sul giocatore da mesi: individuato come uno dei giovani di prospettiva da acquistare per cercare di ridurre in prospettiva il gap che li separa dalla Juventus, i nerazzurri sono stati capaci di convincere il calciatore ma non il club, che chiedeva 40 milioni cash. Una cifra che l'Inter non può permettersi e che ha in molti modi tentato di aggirare offrendo formule diverse, forte dell'accordo con il ragazzo che nel frattempo ha rifiutato anche alcune destinazioni importanti in Premier League: la novità emersa nelle ultime ore però è che la Roma sarebbe riuscita nel convincerlo a vestire il giallorosso, passando decisamente in vantaggio.

Calciomercato: chi è Malcom, talento conteso tra Roma e Inter

Nato a San Paolo il 26 febbraio 1997, entrato nel Corinthians a 11 anni, Malcom Filipe Silva de Oliveira fa il suo debutto in prima squadra nel 2014 sotto la guida di Mano Menezes riuscendo subito a ritagliarsi un ruolo da protagonista grazie a un talento indiscutibile e a una versatilità tattica che gli permette di giocare in ogni ruolo dalla trequarti di campo in avanti.

L'anno successivo, 18enne, Malcom esplode definitivamente: nel Corinthians di Renato Augusto, Jadson e Vagner Love c'è spazio anche per questo velocissimo attaccante esterno, mancino quasi ambidestro dotato di grandi doti tecniche e di uno spunto nel breve più che notevole. Appena affacciatosi nel calcio che conta, il ragazzo è già una promessa da esportare per il povero calcio brasiliano: su di lui piombano i francesi del Bordeaux, che lo acquistano per 5 milioni di euro e lo portano in Europa convinti di aver scovato una vera e propria gemma.

Nell'ultimo giorno del calciomercato di gennaio del 2016 Malcom arriva nell'Esagono, e dopo sei mesi passati a prendere le misure - mostrando comunque colpi di notevole effetto - nelle due stagioni successive diventa un idolo della tifoseria che riempie le tribune dello Stade Matmut-Atlantique: talento, rapidità, buon fiuto del gol e un'età che lascia immaginare margini di miglioramento importantissimi.

La partenza verso realtà più prestigiose è inevitabile, ma per privarsi del talento paulista il Bordeaux chiede 50 milioni, cifra che non scoraggia i numerosi club che si presentano alla porta della società francese già negli ultimi mesi della scorsa stagione: Tottenham, Arsenal, Borussia Dortmund e persino il Paris Saint-Germain si fanno avanti, ma la maggior convinzione mostrata dall'Inter sembra rivelarsi decisiva.

Getty Images In rosa dal 2016, in due stagioni e mezzo a Bordeaux Malcom ha disputato un totale di 96 partite segnando 23 gol. Con il Brasile è arrivato secondo ai Mondiali Under 20 del 2015 giocati in Nuova Zelanda.

Il talento brasiliano vuole la Serie A, ma al suo accordo con i nerazzurri non segue quello tra gli stessi e il Bordeaux: prima di operare colpi di questo spessore l'uomo-mercato dell'Inter Ausilio deve prima operare alcune operazioni in uscita, e le varie modalità di trasferimento prospettate non convincono i francesi, che pretendono una cifra intorno ai 40 milioni d'euro anche per potere a loro volta tornare sul mercato in cerca del sostituto di quello che è un vero e proprio punto di forza del club.

È in questa incertezza che spunta la Roma, che con il ds Monchi si propone offrendo al giocatore le stesse condizioni prospettate dall'Inter: contratto quinquennale da 2,5 milioni a stagione, ampie possibilità di trovare spazio nella formazione titolare e la partecipazione alla prossima Champions League. A differenza dei nerazzurri, inoltre, i giallorossi possono permettersi di pagare la cifra richiesta dal Bordeaux, forti dei soldi entrati in cassa con la cessione di Alisson al Liverpool.

Attaccante destro che ama rientrare e calciare, mancino naturale ma bravo con entrambi i piedi, Malcom può giostrare anche sulla fascia sinistra e persino come prima o seconda punta e nella Roma si proporrebbe come valida alternativa tanto a Kluivert quanto a Under, ennesimo tassello giovane e di prospettiva in una squadra che tenterà di ridurre la distanza che la separa dalla Juventus con un'importante programmazione per il futuro.

Dopo avere a lungo accarezzato l'idea di portarlo in squadra, l'Inter si trova in questo momento in posizione di svantaggio rispetto alla Roma e potrebbe perdere il talento tanto a lungo inseguito. Malcom, nel frattempo, ha rifiutato anche l'Everton e attende di conoscere un futuro che dovrebbe comunque vederlo protagonista nella nostra Serie A. Con quale maglia ancora non si sa, ma certo è che l'ipotesi giallorossa sembra essere diventata oggi la più probabile, come testimoniato del resto dallo stesso Monchi in conferenza stampa.