Dal colpo Cristiano Ronaldo al sogno di un grande ritorno: quello del centrocampista campione del mondo. Ma solo un'eventuale cessione di Pjanic potrebbe sbloccare l'affare.

3 ore fa di Edoardo Colombo

Una stagione tra alti e bassi trasformata all'improvviso in un sogno. Roba vera, concreta, e dannatamente Mondiale: in pieno stile Pogba. Lui, il ballerino del centrocampo, l'uomo delle mille danze: sì, proprio quello del piattone a giro nella finale contro la Croazia. Magia. E coppa alzata al cielo. Il tutto in un'estate che per il giocatore francese si preannuncia all'ultimo respiro, al netto di un'emozione dietro l'altra. Perché dopo un trionfo così grande è un attimo passare dal campo alle trattative, soprattutto se di mezzo c'è il calciomercato e la Juventus che incombono.

La rotta Inghilterra-Italia non gli è di certo nuova. Da Manchester a Torino, dal Red Devils al bianconero: sicuramente con un Cristiano Ronaldo in più come amico e compagno. Ma se da una parte il portoghese potrebbe essere una carta per convincere Pogba a tornare in Serie A, dall'altra l'acquisto dell'ex Real Madrid potrebbe aver posto un freno al calciomercato della Juventus. Uno stop normale e quasi inevitabile dopo una campagna acquisti iniziata con colpi meravigliosi e irripetibili. Attenzione però, perché se il fenomeno campione del mondo tornasse, a quel punto partirebbe un genio del centrocampo di Allegri: Pjanic, fattore di fosforo e mentalità che ha saputo conquistare il pubblico dello Stadium.

Il mercato in fondo è così. Regala e toglie. Emoziona. Già, l'operazione per il ritorno in grande stile di Pogba non è assolutamente facile. Mission impossibile? No, se appunto partisse Pjanic. Il bosniaco sta vivendo giorni decisivi per il suo futuro, con la Juventus pronta comunque ad offrirgli un aumento del suo ingaggio attuale: ovvero 4.5 milioni di euro. Una sua cessione, però, porterebbe nelle casse dei campioni d'Italia quell'iniezione di denaro ideale per far partire l'attacco al grande ex. Un amore che, dopo un Mondiale da star, potrebbe rinascere all'improvviso.

Getty Images Calciomercato Juventus, Pogba: dalla vittoria Mondiale a un ritorno incredibile

Calciomercato Juventus, la mossa per arrivare a Pogba

Le sue danze sotto la pioggia hanno fatto divertire tutto il mondo. Il suo mondo, quello da campione e leader. Un animo che se vuole è in grado di regalare magie in maniera unica. Inimitabile, Pogba. Voluto a tutti i costi da Mourinho per poi essere messo in discussione: alti e bassi normali a 25 anni, magari trascinati addosso da quel peso mediatico colpevole di avergli messo sulle spalle pressioni enormi. Ora però tutto potrebbe nuovamente cambiare, il motivo? La voglia di Allegri ndi aggiungere alla sua torta l'ultima ciliegina, proprio lì: nel cuore del centrocampo.

Il calciomercato della Juventus fino a questo momento è stato davvero stellare Una campagna acquisti, forse, destinata a non finire qui. Secondo la Gazzetta dello Sport, Marotta e Paratici starebbero lavorando proprio alla soluzione per riportare a Torino il gigante francese. E la chiave di volta per dare il la alla trattativa sarebbe la partenza di Pjanic: sul bosniaco, infatti, sarebbe pronta a scatenarsi una ricca asta europea, tra rialzi continui e offerte milionarie. L'altro nome, in caso si arenasse subito la trattativa per il Polpo, è rappresentato da Adrien Rabiot, profilo in scadenza di contratto nel 2019 col Psg, sul quale però pesa il forte interesse del Barcellona.

La chiave è Pjanic

Un genio va e un gigante torna. Ma qual è, dunque, lo scenario possibile? Per Pjanic la Juventus è davanti ad un bivio: ritocco dell'ingaggio o cessione all'estero? Quest'ultima ipotesi è supportata dai fatti, in particolare quelli del Chelsea, pronto a sborsare addirittura 80 milioni di euro per arrivare al giocatore.

Getty Images Piani, può partire per Pogba?

Oltre al nuovo club di Maurizio Sarri, un'altra inglese sarebbe pronta ad offrire la luna per il centrocampista bosniaco: trattasi del Manchester City di Guardiola, una società che di certo non ha paura di sborsare cifre giganti. Non è un mistero, poi, l'interesse del Barcellona, desideroso di regalare nuova linfa al suo centrocampo dopo l'addio di Iniesta. Ma indipendentemente dai soldi di una possibile cessione di Pjanic, i bianconeri dovranno fare comunque i conti con l'attuale ingaggio percepito da Pogba: 13 milioni di euro a stagione. Già, mica roba per tutti, ma con un Cristiano Ronaldo in più tutto è possibile.