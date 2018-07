Il nome nuovo è quello del centrocampista del Cagliari, per Vrsaljko, invece, c'è ottimismo. Spaventano le voci sul capitano nerazzurro nel mirino di Florentino Perez.

un'ora fa di Jonathan Manca

Getty Images

Calciomercato Inter, c'è Barella. Dalla Spagna: Real Madrid su Icardi

Il calciomercato in entrata dell'Inter è più vivo che mai. Dopo i grandi colpi piazzati fin qui, Asusilio cerca di puntellare la rosa a disposizione di Spalletti ancora con qualche giocatore di spessore e prospettiva. L'obiettivo numero uno è il terzino destro e sembra ora più fattibile l'arrivo di Sime Vrsaljko dell’Atletico Madrid. Il croato, fresco vice-campione del mondo, ha già fatto sapere all’Atletico che intende lasciare la Spagna per tornare in Italia. Una situazione che avvantaggia l'Inter. Ausilio aveva proposto un prestito oneroso intorno ai 6 milioni con diritto di riscatto complessivo per una cifra pari a 25 milioni. Proposte per Vrsaljko non sono arrivati ai colchoneros e in più la forzatura dell'ex Sassuolo di voler andare all'Inter sta facendo propendere il club spagnolo ad accettare e ad accantonare l'idea della cessione a titolo definitivo.

Getty Images

Sempre in entrata si pensa al centrocampo: l'obiettivo è un giocatore che unisca le due fasi. Dembélé è un’opzione ormai tramontata, Bakayoko del Chelsea non trova conferme. Il nome nuovo è quello di Nicolò Barella. Un profilo seguito a lungo dai nerazzurri anche lo scorso anno. La trattativa potrebbe decollare anche perché è assistito dallo stesso procuratore di Nainggolan, fatto che agevolerebbe la buona riuscita dell'affare. Se arrivasse lui partirebbe uno tra Joao Mario, Vecino o Gagliardini, col portoghese che al momento è molto vicino al Wolverhampton. La notizia che fa tremare i tifosi, però, è quella di Mauro Icardi finito nel mirino del Real Madrid. L'argentino era un obiettivo delle merengues già a gennaio, ma non se ne fece nulla. La cifra per portarlo a Madrid era di circa 100 milioni, ma ora ne servirebbero molti di più. Appena 5 giorni fa, infatti, è scaduta la clausola rescissoria di 110 milioni che aveva l'Inter e ora per acquistare l'attaccante servirebbero molti più soldi. Florentino Perez sarà disposto a fare una follia per portarlo a Madrid?