A post shared by Alisson Becker (@alissonbecker) on Jul 19, 2018 at 3:09pm PDT

Ora che è tutto finito, e Alisson è ufficialmente un nuovo giocatore del Liverpool , c'è spazio anche per le emozioni. Il portiere brasiliano ha deciso di salutare Roma (squadra, tifosi, dirigenti e città) con un post su Instagram. Poche parole per ricordare i due anni trascorsi insieme, dal primo giorno a Trigoria fino all'addio maturato nei giorni scorsi.

