SSC Napoli, la prima società a sbarcare con un Brand Store su Amazon

Oltre a quella italiana, le piattaforme interessate sono anche Amazon.fr, Amazon.de, Amazon.co.uk e Amazon.es, e l'obiettivo resta quello di ampliare in futuro il mercato fino al Nord America. Il tutto rientra nel progetto di internazionalizzazione, in atto da qualche anno, della società di De Laurentiis. Quest'ultimo tramite una nota ufficiale del club ha dichiarato:

La novità più importante, però, non è questa. Infatti il club azzurro sarà il primo al mondo a sbarcare su Amazon con il proprio Brand Store. In questo modo i milioni di tifosi azzurri sparsi per il mondo possono trovare più facilmente sulla celebre piattaforma e-commerce non solo i prodotti Kappa, ma tutti quelli realizzati con licenza Calcio Napoli.

