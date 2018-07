I titoli dei quotidiani sportivi sono principalmente sul calciomercato e l'arrivo di Cristiano Ronaldo che fa ancora notizia. Spazio anche al Milan che aspetta la decisione del Tas.

Luglio sta quasi per finire eppure, sulle prime pagine di molti dei quotidiani sportivi in edicola oggi, la fanno da padrone tutti gli avvenimenti più importanti di questo mese: da Cristiano Ronaldo alla vittoria della Francia ai Mondiali. La rassegna stampa italiana però si concentra anche sul Milan che attende con ansia la decisione del Tas sulla partecipazione o meno alla prossima Europa League. Oltre a questo rischia di perdere anche Bonucci.

Nella rassegna stampa italiana del 19 luglio, oltre a Cristiano Ronaldo, la fanno da padrone Sarri, che ieri si è presentato ufficialmente al Chelsea con una conferenza stampa da Normal One, e il calciomercato: trattative e mezze ufficialità come quella di Alisson volato a Liverpool da Klopp e dai suoi nuovi compagni.

All'estero, invece, oltre al calciomercato la fanno da padrone le dichiarazioni dei protagonisti del Real Madrid: da Varane che dice di non amare particolarmente l'accostamento al compagno di squadra, Sergio Ramos e Florentino Perez che promette grandi acquisti da qui alla fine del mercato.

Rassegna stampa, prima pagina Gazzetta dello Sport: "Bonucci vendesi"

sulla prima pagina della Gazzetta dello Sport grande spazio e risalto è dato a "I giorni caldi del Milan". Riferimento all'estate difficile e totalmente opposta a quello dello scorso anno in cui i rossoneri furono protagonisti del calciomercato. Una prima pagina che vede come protagonista quel Bonucci colpo della scorsa estate e che ora potrebbe già salutare se la decisione del Tas (prevista per oggi) confermi l'esclusione del Milan dalle coppe.

Corriere dello Sport: "Il calcio di Mau"

Il Corriere dello Sport, invece, decide di aprire in prima pagina con Maurizio Sarri che ieri si è presentato in conferenza stampa da nuovo allenatore del Chelsea. Una presentazione da Maurizio e non da Special One. Nel taglio alto spazio alla cessione record di Alisson al Liverpool.

Tuttosport: "Pazzesco CR7"

Il quotidiano torinese apre con la gigantografia dell'asso portoghese che ieri ha collezionato numeri incredibili sui social con il suo 'Buongiorno bianconero'. Numeri pazzeschi che sottolineano la grande portata del super acquisto fatto dalla Juventus.

L'Équipe: "Il ritorno degli eroi"

Il quotidiano francese dedica la prima pagina, anche oggi, agli eroi del Mondiale appena conclusosi, rientrati in Francia e accolti da un vero e proprio bagno di folla. Le immagini della celebrazioni e l'allegria di Pavard in apertura danno l'idea di quanto fosse attesa questa Coppa del Mondo dai francesi.

As: parla Varane

Il quotidiano spagnolo dedica la copertina del 19 luglio alle dichiarazioni di Varane che ha detto che gli dà fastidio essere paragonato a Sergio Ramos. Una dichiarazione che farà sicuramente discutere in Spagna. Il difensore del Real Madrid ha parlato anche del compagno di nazionale, Mbappé che ha definito un giovane extraterrestre.

Marca: "Arriveranno altri magnifici giocatori"

Il quotidiano sportivo dedica la sua prima pagina alla presentazione di Odriozola al Real Madrid e alle parole del presidente Florentino Perez che alla presentazione del suo nuovo acquisto ha detto che alle merengues, quest'estate, arriveranno magnifici giocatori.

Mundo Deportivo: "Rabiot resiste"

Calciomercato nella prima pagina del Mundo Deportivo che dà spazio alla notizia di una trattativa del Barcellona per portare Rabiot alla corte di Ernesto Valverde. Secondo il quotidiano spagnolo, il centrocampista ha rifiutato le varie proposte di rinnovo di contratto del Psg perché vuole andare al Barça.

A Bola: "Campeao Azedou"

Il quotidiano portoghese dedica la prima pagina a Sérgio Conceição. L'allenatore del Porto è unfatti scontento del calciomercato in entrata del suo club che non gli ha ancora regalato nessun gioiello. "Il campione insorto" titola così a Bola riprendendo le dichiarazioni più aspre dell'ex calciatore di Inter e Lazio.