Diritti TV: vicino l'accordo tra Perform e Sky

Dopo aver concluso l'accordo con Mediaset, Perform è vicino a chiudere anche con Sky . Intesa imminente che permetterebbe agli abbonati della pay tv satellitare di accedere ai contenuti di DAZN, e aggiungere così alle 266 partite di Serie A in esclusiva, anche le restanti 114 gare, completando così l'offerta dei 380 match in programma nel prossimo campionato. Nel pacchetto, dovrebbe essere inclusa anche la Serie B.

