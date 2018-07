Champions League: il tackle assassino di Bryan Melisse

Intervento scellerato del difensore francese allo scadere di MOL Vidi-Dudelange

2 ore fa

I Mondiali sono terminati, il via dei campionati più importanti d'Europa ancora lontani, ma il calcio non si ferma mai. In questi giorni, infatti, vanno in scena i turni preliminari di Champions League.

Martedì 17 luglio si sono affrontate nella partita di ritorno del primo turno di qualfiicazione, gli ungheresi del MOL Vidi e il Dudelange (Lussemburgo). Una partita che non resterà negli annali di questo sport, se non fosse per l'intervento criminale di Bryan Melisse, difensore francese della squadra ospite.

Al minuto 93, con la sua squadra sotto per 2-1 e a un passo dall'eliminazione (all'andata il risultato è stato di 1-1), il giocatore classe 1989 si rende protagonista di un'entrata terribile e inspiegabile: calcio volante a piedi uniti sullo stomaco del malcapitato avversario Mate Patkai. Perr fortuna non si sono registrate conseguenze gravi per il giocatore del Mol Vidi. Evidentemente un fallo di frustrazione, che è costato giustamente a Melisse il cartellino rosso, e un'uscita ingloriosa dalla competizione più importante d'Europa.