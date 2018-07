Il cileno è chiuso da Goretzka al Bayern Monaco e potrebbe partire. Su di lui c'è anche il Chelsea. Si complica, invece, la trattativa per Lainer: si valutano le alternative.

51 minuti fa di Jonathan Manca

Una notizia che potrebbe accendere nuovamente il calciomercato: Arturo Vidal è nel mirino del Napoli. Un'indiscrezione rilanciata dalla Bild in Germania che ha reso noto come il centrocampista del Bayern Monaco non rientri più nei piani del club tedesco e quindi potrebbe essere ceduto. Il cileno non è un obiettivo nuovo del Napoli, che lo aveva già seguito gli anni scorsi, e se davvero dovesse arrivare alla corte di Ancelotti alzerebbe sicuramente il livello qualitativo dell'undici azzurro.

Il Napoli ovviamente non ha presentato nessuna offerta ufficiale e per il momento siamo nel campo delle ipotesi. Quasi sicuramente se davvero Vidal dovesse essere messo alla porta dal Bayern diventerebbe un pezzo pregiato su cui si scatenerebbe una gara tra le big europee. In casa Napoli però non si pensa solamente a puntellare il centrocampo. Ora come ora l'obiettivo primario del calciomercato partenopeo è il terzino destro.

Tanti i nomi che circolano attorno al club di De Laurentiis. Lainer è il profilo che piace maggiormente, ma è anche il più difficile. Per Sabaly si va avanti con le trattative, ma per ora è lontana la chiusura della trattativa. Il nome nuovo è Toljan del Borussia Dortmund. In ribasso le quotazioni di Darmian, obiettivo anche dell'Inter. Trattative e possibilità, tutte vive, ma al momento lontane dalla chiusura.

Il Napoli sogna. Il nome nuovo che scalda i cuori dei napoletani è quello di Arturo Vidal. Il cileno potrebbe lasciare il Bayern Monaco in questa sessione di calciomercato. La notizia arriva dalla Germania: il club tedesco visto l’ingaggio dei Leon Goretzka, appena prelevato dallo Schalke 04, sembra intenzionato a liberarsi dell'ex Juventus. Su Vidal c'è anche il Chelsea. Un ostacolo non da poco per De Laurentiis e Giuntoli. Vero è che il giocatore è in scadenza di contratto nel 2019, quindi il prezzo del cartellino non sarebbe insostenibile (attorno ai 35 milioni), ma è l'ingaggio a frenare il Napoli. Vidal percepisce 8 milioni all'anno dal Bayern, un ostacolo rilevante che solo il club londinese, al momento, sembra poter sostenere.

Punto terzino destro: l'austriaco Stefan Lainer piace, ma finché il Salisburgo non troverà un sostituto è difficile possa arrivare. La società azzurra è arrivata a offrire 15 milioni di euro (bonus compresi) per provare ad assicurarsi il cartellino del giocatore, ma la richiesta è di 20 milioni. Data la situazione complicata, nelle ultime ore ci sono stati nuovi contatti per Youssouf Sabaly del Bordeaux. Jeremy Toljan del Borussia Dortmund, invece, per ora è solo un'alternativa. Capitolo portiere: dopo gli arrivi di Meret e Karnezis si cerca un profilo per ricoprire il ruolo di riserva dei primi due. Il nome nuovo è quello di Bardi del Frosinone.