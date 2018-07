Il Chelsea chiede 60 milioni, il giocatore avrebbe già dato il suo ok per l'eventuale trasferimento a Milano.

2 ore fa di Leonardo Mazzeo

C'è grande attesa in casa Milan: tra stasera e domani mattina dovrebbe arrivare la decisione del TAS in merito al ricorso contro l'esclusione dalla prossima Europa League decisa dalla UEFA. Dentro o fuori, il destino dei rossoneri passa da Losanna. Nel caso in cui la sentenza dovesse essere confermata, qualche big potrebbe davvero decidere di cambiare aria. Nel frattempo, però, la dirigenza è al lavoro per il calciomercato Milan in entrata.

L'obiettivo, al momento, è uno solo: un grande centravanti. La pista Falcao sembra essersi raffreddata, quella che porta a Morata invece sembra essersi riaccesa improvvisamente. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, infatti, lunedì sera il giocatore avrebbe cenato con Fassone e Mirabelli. L'ex bianconero avrebbe già dato il suo ok al ritorno in Italia, con il benestare della moglie Alice (fashion blogger e modella) che gradirebbe la destinazione milanese.

Morata potrebbe essere il colpo di questo calciomercato Milan: in rossonero avrebbe un ruolo da protagonista, Mirabelli e Fassone sognano il colpo con un anno di distanza. L'ex bianconero, infatti, era stato inserito nella lista degli obiettivi già nello scorso anno, ma la trattativa per portarlo a Milanello non si è mai concretizzata. Adesso le cose potrebbero cambiare. Ma c'è bisogno di vendere un big.

Calciomercato Milan, obiettivo Morata: il Chelsea chiede 60 milioni

Da parte loro, i Blues chiedono 60 milioni per lasciar partire lo spagnolo. Una cifra importante che i rossoneri potrebbero mettere sul piatto solo sbloccando il calciomercato Milan in uscita. Un nome, in questo senso, può essere quello di Gigio Donnarumma. Il classe 1999, tra l'altro, interessa anche allo stesso Chelsea: non è da escludere l'ipotesi scambio, che potrebbe accontentare entrambi i club.

Il Chelsea, infatti, potrebbe veder partire a breve anche Courtois, che secondo le ultime indiscrezioni sarebbe sul punto di trasferirsi al Real Madrid insieme ad Hazard. La squadra di Sarri avrà presto bisogno di un portiere, Donnarumma potrebbe essere il nome giusto. In attacco, invece, i Blues puntano su Higuain, cercato anche dai rossoneri. Un intreccio di mercato tra Madrid, Milano, Londra e Torino: il calciomercato del Milan è pronto a infiammarsi in questi giorni, in cui verrà resa nota la decisione del TAS e in cui si svolgerà il Cda, in programma per sabato 21 luglio. E una volta diradate le nubi rossonere, l'assalto a Morata potrebbe partire davvero.