Nella serata di ieri incontri importanti a Milano tra i dirigenti juventini e l'uomo dei blues Fali Ramadani: a sorpresa spunta fuori pure il bosniaco.

un'ora fa di Marco Ercole

Dopo il colpo Cristiano Ronaldo in entrata, il calciomercato della Juventus adesso deve per forza di cose muoversi anche in uscita. Proprio ieri sono entrate nel vivo le trattative con il Chelsea per la cessione di alcuni pezzi pregiati come Gonzalo Higuain e Daniele Rugani, già da tempo accostati alla squadra guidata da Maurizio Sarri.

Nel pomeriggio Roman Abramovich in persona era stato avvistato a Milano, ma la sua visita non sembra essere stata orientata a operazioni di calciomercato.

Diverso il discorso invece per Fali Ramadani, l'agente FIFA incaricato di gestire le manovre del Chelsea in Italia: anche lui infatti era a Milano, precisamente all'Hotel Me, dove si è incontrato con il direttore sportivo della Juventus, Fabio Paratici, prima che questi si spostasse a Palazzo Parigi. Stavolta sì che si è parlato di calciomercato, inevitabile sia così. I Blues stanno trattando l'acquisto di Gonzalo Higuain (anche se prima dovrebbero vendere Morata e sistemare il discorso relativo a Batshuayi) sulla base di 60 milioni e altri 40, non di più, ne potrebbero spendere per Daniele Rugani.

I bianconeri però vorrebbero qualcosa di più (soprattutto sul difensore si parte da una richiesta di 50) e le trattative così sono ancora in corso. Intrecci finiti? Assolutamente no. Dopo il summit con Paratici, Fali Ramadani sembra aver partecipato a un altro, decisamente più sorprendente.

Miralem Pjanic avrebbe infatti raggiunto l'agente FIFA, alla presenza del direttore sportivo della Fiorentina Corvino e del procuratore di Maurizio Sarri, Alessandro Pellegrini.

In quel ruolo il Chelsea ha appena acquistato Jorginho dal Napoli e le voci di mercato sul bosniaco hanno quasi sempre riguardato Manchester City e Barcellona. Ma l'incontro galeotto lascia pensare che ci sia sotto qualcosa. D'altronde la Juventus e il club di Abramovich stanno parlando già di due giocatori come Higuain e Rugani. Chissà che non possa essere inserito in extremis un terzo.