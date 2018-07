Non ha vinto Wimbledon, ha perso in finale contro la tedesca Kerber, ma è riuscita comunque a lasciare il segno. Serena Williams è tornata, il peggio è ormai passato, ha scalato la classifica Wta passando dalla posizione 181 alla numero 28. Un successo straordinario, nulla a che vedere con la sua carriera, si è trattato però del primo risultato importante dopo la maternità.

E, a proposito di questo, la rivelazione che ha sconvolto il mondo del tennis l'ha lanciata proprio Ohanian, il marito di Serena Williams, con un post su Instagram:

La tennista statunitense invece si è affidata a Twitter per ringraziare tutti i suoi fan, chiudendo il suo pensiero con l'hashtag #roadtoUSOpen, il suo prossimo obiettivo:

A una gravidanza tranquilla è seguito un parto dei più travagliati. Olympia, la figlia di Serena, è nata con un cesareo d’urgenza, la frequenza cardiaca della piccola si era abbassata durante le ultime contrazioni. Nelle ore successive alla nascita però le condizioni di Serena sono peggiorate. La sensazione di fiato corto e la necessità di interrompere il suo trattamento anticoagulante quotidiano, hanno riportato alla luce antiche paure. Paure legittime, nulla di inventato, perché una TAC toracica aveva confermato la presenza di piccoli coaguli nei polmoni.

These past 2 weeks was a sound for all moms stay home and working you can do it you really can! I’m not any better or diff than any of you all. Your support has ment so much to me. Let’s keep making noise everyday in everything we do. #roadtoUSOpen pic.twitter.com/5OLYk1a6cK