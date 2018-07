Incertezza nel campionato cadetto: ora una sentenza del Tribunale Federale permette ai due club di sperare. Al momento, infatti, ritroverebbero la Serie B.

di Alberto Casella

Per trovare una tale incertezza nella composizione dei due maggiori campionati italiani, la Serie A e la Serie B, bisogna forse risalire ai tempi di calciopoli, al 2006 insomma, quando in contemporanea alle notti magiche del Mondiale vinto dagli Azzurri, erano molte le società indagate che rischiavano la "retrocessione" nelle aule dei tribunali.

Quest'anno, infatti, la composizione del calendario della Serie A dovrà attendere le sentenze che coinvolgono due club: il Chievo in forse per cause finanziarie, e il Parma che, reduce da tre storiche promozioni consecutive, è indagato per illecito sportivo. Sulla soglia del tribunale attendono speranzosi Crotone e Palermo.

In Serie B, invece, sono già certe le esclusioni di società storiche come Cesena e Bari, esclusioni che riaccendono le speranze di poter partecipare al campionato cadetto di altri club: Siena e Ternana sembravano avere la strada spianata, ma a scompaginare i loro piani è appena arrivata una sentenza del Tribunale Federale.

Serie B: ora Novara e Catania sognano il ripescaggio

Tutto nasce dal ricorso presentato dal Novara verso la delibera che impediva ai club oggetto di sanzioni negli anni precedenti - due punti avevano scontato i piemontesi nel 2015/2016 a seguito di irregolarità amministrative - di essere inseriti nelle graduatorie per il ripescaggio. Ora il ricorso è stato accolto:

Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, annulla la delibera del Commissario Straordinario FIGC.

Ecco, dunque, che ora Novara e Catania possono sognare il ripescaggio in Serie B. Per la precisione, infatti, è stata annullata proprio quella parte della delibera che decretava come le società sanzionate sarebbero state "in ogni caso escluse dalla possibilità di colmare vacanze di organico". A questo punto occorre fare chiarezza sui criteri, e sono tre, che portano a formare la graduatoria dei ripescaggi: il primo è la classifica finale dell’ultimo campionato (valore 50%), poi c'è la tradizione sportiva della città (valore 25%) e infine la media degli spettatori nelle cinque stagioni precedenti (valore 25%). Ecco la situazione in base ai tre criteri.

1. Classifica finale dell’ultimo campionato

Virtus Entella 25,5

Novara 25

Pro Vercelli 24,5

Ternana 24

Siena 23,5

Catania 23

Sud Tirol 22,5

2. Tradizione sportiva della città

Vicenza 12,75

Triestina 12,5

Catania 12,25

Novara 12

Alessandria 11,75

Pisa 11,5

Reggiana 11,25

3. Media degli spettatori

Catania 12,75

Vicenza 12,5

Pisa 12,25

Siena 12

Ternana 11,75

Trapani 11,5

Novara 11,25

Reggiana 11

Questa la "classifica finale" delle ripescabili

Novara 48,25

Catania 48

Ternana 45,25

Siena 45,25

Reggiana 43,75

Pro Vercelli 43,5

Per ora soltanto una speranza, quella di Novara e Catania. Infatti la FIGC, per quanto commissariata, potrebbe fare a sua volta ricorso, un'eventualità che porterebbe ad allungare inevitabilmente i tempi, ma i due club, comunque, sanno di essere in pole position. Almeno per il momento.