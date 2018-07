Finiti i Mondiali e smaltito l'effetto dell'arrivo di Cristiano Ronaldo alla Juventus, i titoli dei quotidiani sportivi di oggi sono principalmente sul calciomercato.

Il mondo del calcio ha vissuto delle settimane decisamente movimentate all'inizio di luglio, ma terminata la sbornia dei Mondiali di Russia 2018 che ha visto la Francia diventare campione del mondo e passato l'effetto bomba dell'arrivo di Cristiano Ronaldo alla Juventus ora è il momento di pensare al futuro.

Questo è evidente dalle prima pagine dei giornali sportivi protagonisti della nostra rassegna stampa di mercoledì 18 luglio, dove i titoli principali sono quasi tutti dedicati alle mosse di calciomercato delle grandi squadre italiane ed europee.

La Juventus non vuole infatti fermarsi a Cristiano Ronaldo, ma le sue rivali come Napoli e Inter hanno tutta l'intenzione di darle fastidio nel prossimo campionato. Intanto la Roma pensa alla cessione di Alisson mentre il Milan è diviso fra il mercato e le sue vicissitudini societarie.

Rassegna stampa, prima pagina Gazzetta dello Sport: "Credici Juve"

Sulla prima pagina della Gazzetta dello Sport troviamo l'analisi della Champions League per la prossima stagione, con la Juventus che grazie all'acquisto di Cristiano Ronaldo diventa di diritto una delle favorite per la vittoria finale.

Corriere dello Sport: "Napoli, Di Maria benedetto"

Se la Juventus ha piazzato il colpaccio con Cristiano Ronaldo, secondo il Corriere dello Sport il Napoli potrebbe rispondere comprando un altro ex giocatore del Real Madrid. I partenopei avrebbero infatti messo gli occhi su Di Maria.

Tuttosport: "Pogba chiama la Juve"

L'ultimo quotidiano italiano della rassegna stampa odierna è Tuttosport, che rilancia la notizia di un possibile ritorno di Paul Pogba alla Juventus. Il neo campione del mondo ha lasciato Torino 2 anni fa per andare al Manchester United.

L'Équipe: parla Varane

Sulla prima pagina dell'Équipe viene intervistato Raphael Varane, uno degli eroi che ha riportato la Coppa del Mondo in Francia dopo 20 anni. Il difensore del Real Madrid è stato intervistato e ha raccontato quali sono stati i punti di forza della Nazionale di Deschamps in Russia.

As: "Mbappé, bien de estado"

Il primo giornale sportivo spagnolo della nostra rassegna stampa è As, che in prima pagina annuncia uno dei grandissimi obiettivi del calciomercato del Real Madrid per la sessione estiva: Mbappé. Il francese però sarebbe un acquisto difficilissimo perché il PSG non vuole venderlo.

Sport: "Messi feliz y en plena forma"

Su Sport troviamo le foto di Leo Messi che è in vacanza con la famiglia dopo la brutta spedizione della sua Argentina ai Mondiali di Russia 2018. La Pulce però appare felice e soprattutto in piena forma.

Mundo Deportivo: "Messi, como nuevo"

Anche sul Mundo Deportivo troviamo le foto di un Lionel Messi in vacanza. L'argentino non vede l'ora di tornare a vestire la maglia del Barcellona in questa stagione dove il grande obiettivo è la Champions League.

Marca: "Acelerón por Courtois"

Ancora calciomercato su un giornale sportivo madrileno, stavolta Marca. Sulla prima pagina troviamo la notizia della forte accelerazione del Real Madrid per Courtois, che è vicinissimo a lasciare il Chelsea.

A Bola: "Jesus confesa-se"

L'ultima delle prime pagine odierne è come sempre quella della Bola. Il quotidiano portoghese rilancia un'intervista esclusiva all'ormai ex allenatore dello Sporting Lisbona, Jorge Jesus che è da poco passato all'Al-Hilal.