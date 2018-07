La Premier League saluta un manager italiano e ne accoglie un altro sulla stessa panchina. Dopo aver detto addio ad Antonio Conte, il Chelsea lascia ufficialmente spazio alla voce di Maurizio Sarri, che si presenta nella prima conferenza stampa a Stamford Bridge.

'It is a pleasure to be in the @PremierLeague and I am very happy to be at Chelsea!' 😃 #CFCSarri pic.twitter.com/3dyxlh0rz6

Per riportare i Blues sul tetto d'Inghilterra, l'ex tecnico del Napoli ha bisogno di una rosa in grado di essere competitiva per tutto l'arco della stagione. Il percorso va costruito a partire dalla riconferma dei giocatori migliori:

In virtù di queste evoluzioni, Sarri specifica che ci vorrà del tempo prima di vedere la sua mano sulla squadra. La Premier League, però, comincia prima di metà agosto:

Sarri says Eden Hazard is one of the top two or three European players and he is looking forward to having fun working with him in training and on matchdays. He hopes to improve our Belgian, which he says will be difficult considering he is already at such a high level! #SarriCFC