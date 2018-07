Juventus: presentata la terza maglia per la stagione 2018/2019

Il kit per il prossimo campionato è completo: la maglia è ecologica e prodotta con materiale riciclato.

un'ora fa

La prossima stagione è alle porte e tutte le squadre sono già in ritiro. Chi in montagna, chi in giro per il mondo e chi nel proprio centro sportivo (temporaneamente). Tra queste anche la Juventus di mister Massimiliano Allegri che dal 9 luglio ha iniziato la preparazione al J Village di Continassa, nell'attesa di partire il 23 luglio per la tournée americana.

Dopo l'arrivo di Cristiano Ronaldo, e il boom di magliette vendute, la società campione d'Italia ha presentato oggi la terza divisa ufficiale per il campionato 2018/2019. A svelarla in contemporanea l'Adidas e il club sui propri profili social.

La novità assoluta è che la terza casacca dei bianconeri è prodotta con le plastiche recuperate negli oceani. L'idea nasce dalla collaborazione di Adidas con Parley, e all'interno del colletto appare l'etichetta For the Oceans (Per gli oceani). La maglia combina una base scura con finiture giallo fluo, colore carbon con i loghi Shock Yellow e la grafica sottile ispirata allo stesso modello dei kit del Manchester United e del Real Madrid.