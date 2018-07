Il calciomercato è ancora nel vivo, ma ad un mese dall'inizio della Serie A i fantallenatori cominciano a studiare i colpi low cost arrivati dalla nostra seconda divisione.

32 minuti fa di Jonathan Manca

Fra calciomercato e fantacalcio. L’estate italiana dei calciofili, ora che i Mondiali sono terminati, si divide tra questi due pensieri: “Chi arriverà?”, “Chi prenderò all’asta?”. Domande che spesso non trovano risposta, ma finiscono per portare a fantasticare inevitabilmente su chi arriverà a rinforzare la propria squadra e chi sarà nella propria fantarosa il prossimo anno.

Cristiano Ronaldo, Nainggolan e Pastore sono sicuramente i nomi che riscaldano i cuori dei tifosi, ma chi gioca da tanto al fantacalcio sa che a contare sono anche gli acquisti studiati. I giocatori che arrivano dalla Serie B, ad esempio. Spesso sottovalutati, ma in realtà preziosi. Pensiamo ad Antenucci, nell’ultima stagione, oppure a Joao Pedro: sorpresa del Cagliari 2016/17 dopo il ritorno in Serie A.

Di colpi da fare a basso prezzo ce ne sono tanti, basta essere attenti ed individuarli prima degli altri. Come? Studiando e informandosi sugli acquisti fatti in questa sessione estiva dai club di Serie A e su quei giocatori arrivati in massima serie con Parma, Empoli e Frosinone. Basta avere l’occhio lungo e non lasciarli ai vostri rivali. Ecco i cinque acquisti, arrivati dalla Serie B, da non perdersi quest’anno durante l’asta del fantacalcio.

Fantacalcio, 5 giocatori dalla Serie B che possono fare bene

Antonino La Gumina – Empoli

Enfant prodige del Palermo acquistato dall’Empoli poche settimane fa. In Serie B, nell’ultima stagione, 33 presenze, tra campionato e playoff e 11 reti. Niente male. In Primavera col Palermo aveva stupito: 59 presenze, 45 gol e 2 assist. Il talento c’è e lo scorso anno lo ha dimostrato. Ora è atteso dal battesimo Serie A, categoria in cui ha già esordito tre stagioni fa. Assieme a Francesco Caputo, potenzialmente, può formare un attacco di alto livello. Da un grande potere derivano grandi responsabilità.

Daniel Ciofani – Frosinone

La Serie A già la conosce bene e chi lo aveva al fantacalcio nella stagione 2015/16 se lo ricorda bene: 9 gol e una doppia cifra solo sfiorata, ma tante gioie al fantacalcio per i suoi fantallenatori e per lui che si era comprato all'asta. Idolo. Se non fosse stato per quella stagione sarebbe andato in doppia cifra regolarmente dal 2012/13 ad oggi. Alieno di 32 anni. Deve smaltire un infortunio alla coscia e poi tornerà a farci gioire. Una macchina d’epoca: olio di gomito, un po’ di amore e tornerà a sfrecciare sulle strade di tutta Italia. Garanzia.

Leo Stulac – Parma

Classe 1994, professione? Centrocampista. Nel Venezia di Filippo Inzaghi è stato la rivelazione più luminosa. Normale che per lui si sia scatenata una vera e propria asta al rialzo, vinta dal Parma (che ora dovrà fare i conti con le richieste della Procura). Voi cercate di non fare lo stesso in sede d’asta e strappatelo a poco. Ha i numeri per diventare il vostro Hobbit di fiducia: dall’aspetto non ci puntereste molto, ma in realtà dimostrerà una tempra e un’abnegazione per la causa superiori a quelle di un guerriero molto più dotato. Sa inserirsi e segnare, acquisto low profile (forse). Rapporto qualità/prezzo ottimale. Il destino della Terra di Mez… pardon del vostro fantacalcio sarà anche nelle sue mani.

Alberto Cerri – Cagliari

Fisico da gigante di ferro, movenze in area di rigore da Étoile. Già perché Alberto Cerri in area si trasforma e vede la porta con una facilità disarmante, un fatto non trascurabile considerati i suoi 194 cm. Si è ritrovato nell’ultima stagione a Perugia: 33 presenze, 15 gol e 10 assist. Ah, ha solo 22 anni. Il futuro è suo, forse per questo la Juventus se l’è assicurato con largo anticipo sulla concorrenza. In Serie A ha già esordito e si è destreggiato anche piuttosto bene. Non parte titolare, quindi potrebbe essere ottimo preso in coppia con Pavoletti (15/20 crediti il prezzo corretto per il duo cagliaritano). Non dimenticatevi di lui per completare l’attacco. Grande Gigante… Goleador.

Riccardo Gagliolo – Parma

Difensore col vizio del gol. Eh sì, se stavate cercando un giocatore da comprare a basso prezzo per completare la linea a quattro del vostro modificatore difesa lo avete trovato. In Serie B, in carriera: 135 presenze, 15 gol e 4 assist. Può giocare alto sia a destra che a sinistra in un 3-5-2. Il nuovo Romulo? Può darsi, dipenderà da lui. Nell’ultima stagione in Serie A, col Carpi, 31 presenze e 1 solo gol, quindi: cautela. Dalla Serie B invece porta in dote, dall’ultima stagione, 37 presenze e 6 gol. Numeri alla mano può essere il vostro Neville Paciok, sottovalutato da tutti e alla fine decisivo per la sconfitta di Voldemort: in questo caso dei vostri rivali fantallenatori. Asso nella manica.