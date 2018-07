Il discorso di Pogba negli spogliatoi: "Prendiamoci questa c...o di coppa!"

Il centrocampista francese ha dimostrato di essere cresciuto anche a livello mentale. È il salto di qualità che forse tutti si aspettavano, e quale miglior premio per lui se non la vittoria di un Mondiale?

Uomini, guerrieri, oggi uccideremo gli argentini. Messi o non Messi non me ne importa, andiamo a prenderci questa ca*** di Coppa del Mondo.

Voglio vedere dei guerrieri, dobbiamo morire sul campo. Questa sera saremo felici e festeggeremo. Non voglio tornare a casa, voglio restare in albergo e continuare a mangiare quella pasta orrenda.

Parliamo di Paul Pogba, stella del Manchester United, che oltre ad essere stato uno dei protagonisti in campo è stato indubbiamente anche l'uomo spogliatoio di questa nazionale . Da quando emerge da alcuni video in giro per la rete, infatti, l'ex calciatore della Juventus, prima della partita contro l'Argentina ha incitato i suoi compagni di squadra con un discorso da vero leader

Il Mondiale è finito da qualche giorno ma non mancano i retroscena. Dopo la scelta del giovane Kylian Mbappé di devolvere in beneficenza i proventi della vittoria della Coppa del Mondo, circa 430mila di euro, un altro nome si cela dietro l'impresa della Francia.

"Messi o non Messi me ne sbatto". Con queste parole il giocatore francese ha incitato i compagni prima del match degli ottavi di finale contro l'Argentina.

