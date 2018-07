Con la partenza del brasiliano i giallorossi cercano un portiere con un costo contenuto e affidabile. Il preferito è Areola, ma si valutano le alternative sul mercato.

Alisson al Liverpool. L'ultima bomba di calciomercato, in ordine di tempo, ha visto dire addio alla Serie A a uno dei portieri più forti del panorama mondiale. Il brasiliano si è accasato sulla sponda rossa del fiume Mersey per una cifra che dovrebbe aggirarsi attorno ai 75 milioni di euro. Se confermata lo renderebbe il portiere più pagato nella storia del calcio. Un affare che fa felici tutti: la Roma che fa una plusvalenza esagerata (Alisson due anni fa fu pagato solo 8 milioni di euro) e il Liverpool che si assicura un campione.

Felicità per la plusvalenza a parte Monchi ora deve valutare le alternative sul mercato. I nomi altisonanti si sono già spostati, l'ultimo in ordine di tempo: Thibaut Courtois, vicinissimo a firmare per il Real Madrid. L'obiettivo numero uno della Roma è Alphonse Areola. Un portiere dal curriculum di tutto rispetto e un'ottima alternativa ad Alisson, in più si è appena laureato Campione del Mondo con la Francia.

Le alternative al portiere del Psg non mancano: Robin Olsen del Copenhagen e un po' più defilati ci sono anche Gigio Donnarumma e Jasper Cillessen. Nomi da valutare, ma su cui agire in fretta per dare a Eusebio Di Francesco un portiere di caratura internazionale e di sicura affidabilità. D'altronde il calciomercato non aspetta e all'inizio della Serie A manca solo un mese.

Calciomercato Roma, tutti i nomi per il dopo Alisson

La Roma sapeva che Alisson sarebbe potuto partire per questo, sicuramente, aveva già sondato il terreno e le disponibilità in precedenza. L'obiettivo principale è Areola. I motivi per cui è lui il preferito sono molteplici: costo contenuto (è in scadenza di contratto nel 2019), giovane (25 anni) ma con esperienza europea e soprattutto è affidabile. Il suo profilo è quello più intrigante e Monchi ne ha già parlato col suo agente Raiola, che ha lasciato intendere come il suo trasferimento nella Capitale sia fattibile. Anche perché, in questa sessione di calciomercato, al Psg è arrivato un certo Buffon e il portiere francese non è così sicuro di poter essere un titolare inamovibile.

Oltre a lui un altro nome che corrisponde al profilo ideale ricercato dal ds della Roma è Robin Olsen. Costo contenuto e affidabile. Lo svedese viene da un Mondiale disputato da vero leader, ma soprattutto in Danimarca si è distinto per essere una saracinesca. Nella stagione 2016/17, ad esempio, in 24 partite di Superligaen ha mantenuto la porta inviolata in 15 giornate. Un profilo appetibile, ma su di lui gravano l'età (28 anni) e l'interesse del Barcellona, che potrebbero far desistere Monchi. Gli altri nomi che potrebbero interessare la Roma sono profili importanti, ma non convincono tantissimo i giallorossi o per il costo o per l'affidabilità. Donnarumma è stato proposto da Mino Raiola, ma Monchi non vuole spendere cifre importanti, Cillessen invece piace, ma non gioca titolare da un anno. Morale: i giochi sono ancora aperti e nulla è già deciso.