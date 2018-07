I due calciatori della nazionale belga sono vicini al trasferimento in Liga. Florentino Perez dovrà sborsare una cifra intorno ai 255 milioni per portarli nella capitale spagnola.

un'ora fa di Jonathan Manca

Si scaldano i motori del calciomercato. Da qui al 18 agosto, infatti, sembra che i colpi di scena non mancheranno, e dopo l'arrivo di Cristiano Ronaldo alla Juventus, le trattative a cifre astronomiche non sono ancora terminate. Ad alimentare le fantasie degli appassionati ci sta pensando il Real Madrid che si sta muovendo per rimpiazzare CR7 e sostituire Keylor Navas con un portiere più giovane e di sicura affidabilità. Gli obiettivi, nel mirino di Florentino Perez, sono Eden Hazard e Thibaut Courtois.

Nomi importanti e protagonisti anche agli ultimi Mondiali dove hanno chiuso al terzo posto con il loro Belgio. Il portiere, poi, ha anche vinto il premio di miglior estremo difensore del torneo, l'attaccante ha ricevuto il Silver Ball. Insomma, due top player che hanno confermato quanto di buono fatto vedere in questi anni a livello di club. Per averli, ovviamente, bisognerà sborsare una bella somma. Secondo Het Laatste Nieuws per i due serviranno quasi 255 milioni.

Una cifra astronomica, ma giustificata: il Chelsea valuta il cartellino di Eden Hazard sui 220 milioni, difficile che Abramovich scenda sotto tale cifra. Più facile arrivare all'ex portiere dell'Atletico Madrid. Il valore del cartellino è di 35 milioni. Troppo basso? Forse, ma il contratto di Courtois è in scadenza a giugno 2019 e se il Chelsea non lo venderà adesso rischia di perderlo a zero già a gennaio. Il Real Madrid valuta seriamente il doppio investimento e accende il calciomercato estero.

Dopo la cessione di Cristiano Ronaldo, non troppo sofferta, ora il Real Madrid cerca un sostituto all'altezza e più giovane rispetto al portoghese. Secondo As per il dopo CR7 è ad un passo dal vestire la camiseta blanca, Eden Hazard. Il talento belga da quando è al Chelsea ha collezionato 300 presenze, 89 gol e 75 assist. Numeri pazzeschi e che hanno, giustamente, attirato l'interesse di molti club. Il capitano del Belgio, inoltre, ha spinto per trasferirsi al Real Madrid. Dopo la gara con l'Inghilterra, nella finalina dei Mondiali, ha dichiarato che dopo tanti anni era - forse - giunto il momento di lasciare Londra e che tutti sapevano dove avrebbe voluto andare a giocare. Una battuta colta al volo da Florentino Perez che ora si appresta ad accoglierlo a Madrid.

Più avviata e vicina alla conclusione, invece, la trattativa per Thibaut Courtois, il portiere del Chelsea ha già le valigie in mano ed è pronto a volare alla corte di Lopetegui. L'ex Atletico Madrid, alcuni mesi fa, aveva ammesso di avere un po' di nostalgia di Madrid - dove attualmente vive la famiglia - e che se fosse arrivata una chiamata da Florentino Perez, probabilmente, avrebbe accettato di tornare in Spagna. Il 26enne sembra ora molto vicino ad esaudire il suo desiderio. Secondo RMC Sport Chelsea e Real Madrid hanno trovato l'accordo per il suo trasferimento: 35 milioni al club inglese e un contratto di quattro anni con il club spagnolo. Un affare incredibile, se dovesse avverarsi, tenuto conto delle cifre basse. I motori del calciomercato si sono scaldati: ora si entra nel vivo.