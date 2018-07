Alessandro Lucci, procuratore del giocatore, è volato a Parigi per trattare col club del presidente Nasser Al-Khelaïfi. Il capitano rossonero però prende tempo.

Un'estate tutt'altro che serena quella dei tifosi del Milan. Caos societario, dubbi sulla partecipazione o meno alla prossima Europa League, un calciomercato che stenta a decollare e ora anche la notizia di una probabile cessione di Leonardo Bonucci. Il colpo dell'estate scorsa, targato Mirabelli-Fassone, potrebbe infatti raggiungere l'ex compagno di squadra alla Juventus, Gianluigi Buffon, al Psg, dopo appena una stagione al Milan.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport l'agente del giocatore sarebbe infatti volato a Parigi per discutere di un eventuale trasferimento del suo assistito al club francese. Leonardo Bonucci al Psg, dunque, sarebbe molto più che un'idea. Alessandro Lucci, l'agente di Bonucci, avrebbe già gettato le basi con il club parigino per un eventuale trasferimento.

Un affare che se dovesse concretizzarsi avrebbe del clamoroso soprattutto per quello che Bonucci, da quando è arrivato, avrebbe dovuto rappresentare per il nuovo Milan. Il caos societario e la probabile esclusione dall'Europa League potrebbero aver influito sulla decisione, del numero 19 rossonero, di prendere in considerazione delle offerte. Il giocatore, comunque, al momento vuole aspettare gli sviluppi societari, sportivi (Europa League) e vedere chi formerà il nuovo cda del Milan. Un'altra bomba, dunque, in un calciomercato tutt'altro che tranquillo.

L'agente di Bonucci, Alessandro Lucci, si è incontrato con i dirigenti del Psg per valutare la loro offerta in caso di un trasferimento del suo assistito nella capitale parigina. L'intesa è vicina: a livello economico non ci sarebbero ostacoli per chiudere positivamente la trattativa. Bonucci però si è voluto prendere del tempo per dare una risposta definitiva. Il capitano rossonero aspetterà fino a sabato prima di comunicare la scelta definitiva al Psg: vuole prima attendere il verdetto del Tas di Losanna sull'esclusione del Milan dalla prossima Europa League (atteso per domani) e la nomina del nuovo consiglio d'amministrazione rossonero (sabato).

Se la decisione del Tas e il nuovo organigramma societario non soddisferanno il difensore del Milan, e della nazionale, allora si procederà con la trattativa. Le due società dovranno trovare un accordo sul trasferimento, ma i francesi sarebbero avvantaggiati perché dalla loro avrebbero già il sì del giocatore, oltre che ad una discreta quantità di denaro da investire. Ore calde e decisive per il futuro del Milan e del suo capitano, arrivato lo scorso calciomercato dalla Juventus per 42 milioni di euro, e già pronto a salutare Milano.