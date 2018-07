Il Real Madrid potrebbe riprendere il trequartista colombiano che i bavaresi non hanno ancora riscattato. Al suo posto potrebbe tornare in Bundesliga il nazionale tedesco.

38 minuti fa di Elmar Bergonzini

Chi viene e chi va. Anche se prima prima bisogna capire chi va. Il trasferimento di Cristiano Ronaldo alla Juventus ha scatenato un effetto domino che coinvolge tutta l'Europa. Dalla Spagna si passa alla Germania e, di conseguenza, alla Francia. Il Real Madrid deve infatti ancora individuare il sostituto di CR7, forse però ce l'ha già dentro casa.

Secondo Marca, una delle ultime idee di calciomercato dei campioni d'Europa sarebbe James Rodriguez. Il trequartista colombiano un anno fa è stato però stato prestato al Bayern Monaco per due stagioni. Tecnicamente è quindi un giocatore dei bavaresi fino al 30 giugno 2019. I bavaresi potrebbero fra l'altro riscattarlo entro il termine della stagione 2018-19.

Visti gli ottimi rapporti che ci sono fra il Bayern Monaco e il Real Madrid, però, si potrebbe trovare un accordo con il quale James tornerebbe ai Blancos in cambio di un leggero conguaglio in favore dei bavaresi. La trattativa di calciomercato è complicata, ma i tedeschi avrebbero già individuato la giusta alternativa.

Calciomercato Bayern Monaco, si pensa a Draxler

L'idea del Bayern sarebbe infatti quella di riportare in Germania Julian Draxler: il trequartista tedesco al PSG non è mai riuscito a imporsi come avrebbe voluto, per questo sarebbe ben felice di tornare in Bundesliga, specie se a chiamarlo dovessero effettivamente essere i bavaresi. Dopo aver fatto benissimo allo Schalke Draxler ha faticato al Wolfsburg (non era contento della qualità complessiva della rosa e si è scontrato con la società), prima di trasferirsi in Francia.

Getty Julian Draxler con la maglia del PSG

Low però ha sempre puntato su di lui, al punto che già quattro anni fa Draxler si è laureato campione del mondo con la Germania e ha vinto da protagonista la Confederations Cup. Per questo in Bundesliga l'ex Schalke vanta ancora diversi estimatori. Prima di tuffarsi su di lui (servono almeno 40 milioni) il Bayern deve però risolvere la trattativa di calciomercato con il Real Madrid per James. Perché per capire chi viene bisogna anche trovare chi va.