Trovato l'accordo tra i giallorossi e i Reds con la formula di 65 milioni fissi e 10 di bonus: il giocatore atteso nei prossimi giorni in Inghilterra per le visite mediche.

un'ora fa di Marco Ercole

È fatta per Alisson al Liverpool. Il 25enne portiere brasiliano lascia la Roma dopo due stagioni in giallorosso e permette al club di Pallotta di realizzare una superplusvalenza, visto che l’estremo difensore venne acquistato nel luglio 2016 dall’Internacional per appena 8 milioni di euro.

Un valore che si è quasi decuplicato nel corso di questi due anni, dal momento che i Reds lo pagheranno ben 65 milioni più altri 10 di bonus facilmente raggiungibili.

Una cifra importante, che il Liverpool pagherà in appena due rate. È proprio Alisson l’erede di Karius, che dovrà difendere la porta del club di Anfield Road per i prossimi cinque anni, guadagnando 5 milioni di euro a stagione. I Reds hanno sbaragliato la nutrita concorrenza (tra cui anche il Real Madrid e il Chelsea) e si sono assicurati il numero uno della nazionale brasiliana, sicuramente tra i migliori portieri al mondo in questo momento.

Getty Image Alisson, nuovo colpo di calciomercato del Liverpool

Calciomercato, Alisson al Liverpool per 75 milioni

A Liverpool è già iniziata la macchina organizzativa per le visite mediche, cui Alisson (che già stasera volerà in Inghilterra) si sottoporrà nei prossimi giorni, per poi mettere tutto nero e su bianco e firmare il contratto con il suo nuovo club.

Il portiere, reduce dal Mondiale in Russia, arriva con 31 gettoni nella Seleçao e soprattutto, dopo 37 presenze in Serie A con la maglia della Roma (raggiungendo anche la semifinale di Champions League) che lo hanno consacrato a portiere di altissimo livello nel panorama internazionale.

Adesso la Roma dovrà trovare un nuovo portiere che possa raccoglierne l'eredità: tutti gli indizi portano verso Areola del Paris Saint-Germain, che potrebbe lasciare Parigi dopo l'arrivo all'ombra della Torre Eiffel di Gianluigi Buffon.