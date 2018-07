Backdoor Podcast, Dario Ronzulli: l'Italbasket, Gallinari, il mondiale

Poi ci siamo soffermati sui singoli analizzando l'esordio di Nico Mannion, le prestazioni di Awudu Abass e la querelle Sacchetti-Gallinari sulla disponibilità di Danilo nel far parte della squadra azzurra. Abbiamo poi concluso presentando la Backoodr night live che ci sarà mercoledì prossimo, ovvero l'ultima puntata in diretta che chiuderà la terza stagione del programma e brinderà con il pubblico alla pausa estiva in attesa della quarta edizione. Tutto è spiegato nel video. Buona visione e ascolto.

Nella penultima puntata stagionale di Backdoor Podcast abbiamo intervistato Dario Ronzulli di RMC Sports Radio per farci raccontare l'italbasket e le ultime due partite di qualificazione vissute dal vivo contro Croazia e Olanda. Oltre al basket giocato abbiamo parlato anche della seconda fase che arriverà a settembre e di quante possibilità abbiamo di passare il turno e staccare il biglietto per la Cina.

