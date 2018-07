Non sarà stata la Parigi-Roubaix, ma poco ci mancava. L'inferno del Nord ha fatto sentire la sua durezza anche sul Tour de France nella nona tappa, quella che domenica ha portato i corridori da Arras a Roubaix, appunto, su un percorso di 155 chilometri, 22 dei quali sul terribile pavé, la fachiresca tortura di quelle lande. Una tappa di pietre e polvere, sangue e sudore, cadute e forature.

La grande Classica del Nord, quella che si corre a primavera, si sviluppa per un centinaio di chilometri in più e presenta circa il doppio di tratti in pavé, ma si tratta di una corsa di un giorno, alla quale i corridori si preparano con cura e dopo la quale ognuno si prende un periodo di riposo più o meno lungo. Di sicuro, però, più lungo dell'unica giornata concessa ai "forzati" che in questi giorni stanno inseguendo la maglia gialla.

Oggi, infatti, la carovana della Grand Boucle è già di nuovo en marche. Il Tour de France va da Annecy a Le Grand-Bornand: altri 158 chilometri, disseminati però da cinque Gran Premi della Montagna - di cui uno HC, il Plateau de Glieres, e tre di prima categoria - e, per non farsi mancare niente, pure un tratto di sterrato.

I ciclisti professionisti hanno aspetto di fuscelli che inganna, in realtà sono uomini di ferro, nel fisico, nell'anima e soprattutto nel cuore. Ci sono corse e grandi giri che li segnano, li piegano ma difficilmente li spezzano. Loro sono in grado di ripartire con ferite che fermerebbero chiunque, a volte persino con fratture. Nell'era dei social l'aspetto fachiresco del ciclismo, esaltato da grandi giornalisti e scrittori, è perfettamente riassunto dall'incredibile foto postata dal lussemburghese Bob Jungels dopo la nona tappa.

Back from the hell of the north, all healed up and onto the climbs ✌🏼

📸 @sigfrid_eggers #waytoride #TheWolfPack pic.twitter.com/lrlz6FvVtZ