Il serbo torna nella top ten, Nadal resta primo e stacca Federer di 2000 punti. Best ranking per Anderson che raggiunge la quinta posizione. Tra le donne sale la Giorgi.

Finiscono i tornei, cambiano le classifiche, scendono i big e si rivedono i leader di una volta. La sorpresa più grande è targata Kevin Anderson, finalista a Wimbledon contro Novak Djokovic. Il gigante sudafricano, protagonista della maratona in semifinale contro Isner, entra tra i primi cinque del mondo (best ranking), dietro soltanto a Del Potro, Zverev, Federer e Nadal (lo spagnolo ha 2000 punti di vantaggio sullo svizzero).

Ritorna a brillare tra i top ten invece Djokovic - abbandonata la posizione numero 21 - alla quarta vittoria in carriera al Centre Court, l'incubo è finalmente terminato. Tra gli italiani guadagna un gradino Fabio Fognini, dal sedicesimo al quindicesimo posto nella graduatoria Atp.

Il terzo turno di Wimbledon permette anche a Thomas Fabbiano di scalare addirittura 26 posizioni: da 133 a 107 del mondo. Best ranking per Marco Cecchinato, che si porta in ventisettesima posizione. Tra le donne invece, nonostante lo stop alla terza apparizione sui prestigiosi campi di Wimbledon, rimane in vetta Simona Halep. Seconda Caroline Wozniacki, terza (e miglior risultato in carriera) la Stephens.

Torna quarta invece e lascia la decima posizione la tedesca Angelique Kerber, reduce dal successo in finale contro la Williams. A proposito, la statunitense rientra tra le prime 30, è la nuova numero 27 della classifica Wta.

Sorride anche Camila Giorgi, sconfitta ai quarti la scorsa settimana proprio da Serena, un risultato che le ha comunque permesso di traslocare da 52 a 35 del mondo. Dal 30 luglio intanto inizierà la stagione sul cemento americano, si partirà con Washington, Kitzbuhel e Los Cabos.

Una settimana più tardi scatterà il Masters 1000 di Toronto, poi Cincinnati, Winston-Salem e dal 27 agosto al 9 settembre sarà la volta degli Us Open. Infine per quanto riguarda questa settimana, Simone Bolelli è approdato nel tabellone principale del torneo Atp 250 di Bastad 2018. L’azzurro ha battuto il croato Viktor Galovic in due set (6-4 6-2) nel turno decisivo di qualificazione.

Top ten classifica Atp:

Rafael Nadal 9310 Roger Federer 7080 Alexander Zverev 5665 Juan Martín del Potro 5395 Kevin Anderson 4655 Grigor Dimitrov 4610 Marin Čilić 3905 John Isner 3720 Dominic Thiem 3665 Novak Đoković 3355

Top ten classifica Wta: