Se su Sport ci si concentrava sul calciomercato in uscita del Barcellona, la prima pagina del Mundo Deportivo pensa a quello in entrata con i blaugrana che sarebbero sempre più vicini all'acquisto di de Jong dall'Ajax.

Se in casa Juventus c'è grande entusiasmo per l'arrivo di Cristiano Ronaldo, al Real Madrid c'è bisogno di voltare pagina dopo l'addio di CR7 e il titolo di As sottolinea il desiderio del nuovo allenatore Lopetegui di avere altri rinforzi dal calciomercato.

La prima pagina della Gazzetta dello Sport è dedicata a Cristiano Ronaldo, che ieri per la prima volta ha parlato da giocatore della Juventus nella conferenza stampa organizzata per la sua presentazione.

