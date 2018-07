Pesantissima la prima richiesta di fronte al Tribunale Nazionale della FIGC: per il calciatore squalifica lunga e 50mila euro di ammenda. Due opzioni per il club.

di Marco Ercole

È cominciato questa mattina, a Roma, il processo davanti al Tribunale Nazionale della FIGC, presieduto da Mario Antonio Scino. Oggetto della discussione la posizione del Parma e di Emanuele Calaiò, in merito all'accusa di tentato illecito sportivo nei confronti del calciatore (articolo 7, commi 1 e 2 del codice di giustizia sportiva).

Questa era seguita ai messaggi su Whatsapp inviati Filippo De Col, suo ex compagno di squadra, prima della partita tra Spezia e Parma (decisiva per la corsa promozione del campionato di Serie B) del 19 maggio scorso.

A difendere il giocatore, l'avvocato Paolo Rodella, mentre il legale del club (interessato per responsabilità oggettiva) è Edoardo Chiacchio. Il processo è attualmente in corso, ma è già stata comunicata la richiesta appena espressa da parte della Procura davanti al Tribunale Nazionale federale: 4 anni di squalifica per Emanuele Calaiò, con 50mila euro di ammenda e due diverse opzioni per punire il Parma.

Getty Image Calaiò durante la festa promozione del Parma

Parma, le richieste della Procura

La prima sarebbe devastante per il club ducale, cioè 2 punti di penalizzazione afflittiva sul campionato 2017/2018 appena concluso, che comporterebbero di fatto la mancata promozione in Serie A e la permanenza in Serie B.

In alternativa (soluzione certamente più gradita dalla società), 6 punti di penalizzazione da scontare invece sul campionato di massima serie che comincerà ad agosto, di conseguenza senza andare a intaccare la promozione conquistata al termine dell'ultima stagione.

Il processo è attualmente ancora in corso. Adesso toccherà agli avvocati del calciatore e del Parma tentare di ridurre o cancellare queste richieste da parte della Procura di fronte al Tribunale Nazionale della FIGC. Oggi pomeriggio toccherà invece al Chievo, accusato di plusvalenze fittizie. Anche la posizione in Serie A del club veneto è a serio rischio.