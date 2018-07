L'ex giocatore bianconero potrebbe tornare dopo 17 anni: per lui è pronto un posto al fianco di Paratici.

un'ora fa di Leonardo Mazzeo

La Juventus nelle ultime settimane ha sfidato i Mondiali in Russia per il monopolio dell'informazione sportiva: l'affaire Ronaldo ha conquistato le copertine dei quotidiani e dei siti web, il Pallone d'Oro è stato acquistato dai bianconeri, che piazzano il colpo più clamoroso di questo calciomercato. La società, però, ha deciso di non fermarsi qui. E di far parlare ancora di sé.

E no, non parliamo di calciomercato: il possibile ritorno di Pogba non c'entra nulla. O meglio, si parla sempre di un ritorno. Però il soggetto in questione ha appeso gli scarpini al chiodo da un po': Zinedine Zidane può tornare alla Juventus. La bomba è stata sganciata dal portale Libertad Digital, secondo il quale per l'ex allenatore del Real Madrid sarebbe pronta una poltrona nella società bianconera.

Zizou, infatti, non arriverebbe alla Juventus come allenatore. Dopo 3 Champions League consecutive, l'ex tecnico dei Blancos vestirebbe i panni del dirigente: il francese potrebbe affiancare Paratici, artefice insieme a Mendes dell'affare del secolo che ha portato Cristiano Ronaldo alla Juventus. Zidane potrebbe così seguire un percorso già tracciato da altri, seppur in maniera diversa: c'è l'esempio di Leonardo, passato dalla scrivania alla panchina (e viceversa).

Getty Images

Zidane alla Juventus da dirigente: il retroscena

Da Madrid a Torino potrebbe così partire un altro aereo: la Juventus avrebbe intenzione di chiudere il secondo colpo in ottica Champions League in questa estate rovente, decisamente a tinte bianconere. Due affari, Cristiano Ronaldo e Zidane, che potrebbero essere anche legati: Zizou sarebbe stato convinto proprio dal passaggio del portoghese alla Juventus. Un trasferimento clamoroso messo in piedi dalla dirigenza bianconera con la collaborazione di Medes.

Zidane potrebbe così tornare alla Juventus 17 anni dopo aver lasciato Torino. Il (possibile) neo dirigente riabbraccerebbe subito Cristiano Ronaldo, formando di nuovo quella coppia che ha fatto sognare Madrid negli ultimi tre anni. I bianconeri sperano, dalla Spagna sono sicuri: da ottobre Zidane affiancherà Paratici. E ritroverà il suo fuoriclasse...