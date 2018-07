Sul calciomercato, specialmente Mirabelli sta cercando di tenere vivi i contatti con gli agenti di Morata e Higuain (e secondo alcune indiscrezioni il viaggio a Londra potrebbe essere un'occasione per incontrare l'entourage dello spagnolo). Ma il tutto viene fatto in un clima di grande incertezza, col Milan che entro il fine settimana conoscerà meglio le basi su cui fondare il suo futuro.

È infatti possibile che con l'arrivo di Elliott almeno uno fra loro non faccia più parte del Consiglio di Amministrazione, con Fassone che sembra il candidato principale a lasciare il club rossonero. Mirabelli è infatti molto legato a Gattuso e probabilmente resterà in società.

La situazione che Fassone e Mirabelli stanno vivendo in questo momento ha del paradossale: i due dirigenti del Milan infatti hanno già avviato alcuni contatti per delle trattative di mercato ma fino alla fine di questa settimana non saranno sicuri della loro posizione.

Le vicissitudini societarie dei rossoneri di questo periodo hanno aumentato l'incertezza sul futuro non soltanto per quanto riguarda il lato dirigenziale ma anche dal punto di vista tecnico, con le strategie di calciomercato che al momento sono ancora congelate.

I due dirigenti del club rossonero incontreranno la nuova proprietà per capire le loro posizioni e preparare le strategie future per il calciomercato.

