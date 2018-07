I bianconeri in lavagna a 6,50: come loro solo il Manchester City. Merito dell'arrivo della stella portoghese a Torino. Il Real Madrid paga 8 volte la cifra puntata.

2 ore fa di Luca Guerra

La Champions League non vede la bacheca della Juventus da 22 anni. Maggio 1996, vittoria sull'Ajax ai calci di rigore allo stadio Olimpico di Roma e coppa con le orecchie sollevata al cielo: da quella notte nella Capitale, i bianconeri hanno disputato tre finali tra il 2003, il 2015 e il 2017, cedendo però a Milan, Barcellona e Real Madrid. Eppure per i bookmakers il club allenato da Massimiliano Allegri è il favorito per la prossima edizione: merito dell'effetto Cristiano Ronaldo.

L'arrivo della stella portoghese a Torino sta cambiando le dinamiche del calcio europeo. Cristiano Ronaldo ha vinto la Champions League in ben cinque occasioni (una volta con il Manchester United, quattro con il Real Madrid) e il suo acquisto rappresenta una dichiarazione d'intenti del club bianconero: la sua presenza in rosa è il biglietto da visita per cercare di puntare alla vetta del calcio continentale. Che dalle parti della Continassa sta diventando una piccola, grande ossessione.

Questa volta la Juventus parte nelle prime file della griglia riservata alle papabili vincitrici della Champions League 2018/2019. E la presenza in rosa di un calciatore che ha conquistato in carriera 27 trofei tra club e nazionale portoghese, segnando 658 reti in 914 partite ufficiali, non può non essere un fattore nelle scelte dei bookmakers.

Champions League, Juventus davanti a tutti per i bookmakers: senza CR7 il Real Madrid segue

Non ha ancora svolto un allenamento con la maglia della Juventus ( il 30 luglio si aggregherà al gruppo guidato da Allegri) eppure l'arrivo di Cristiano Ronaldo in Serie A ha già spostato gli equilibri. Almeno per quanto riguarda le previsioni riguardanti le scommesse sportive per la prossima stagione: il club bianconero è in lavagna a 6,50, alla pari con il Manchester City di Pep Guardiola. Due squadre che nella scorsa edizione hanno arrestato il proprio cammino nei quarti di finale.

L'effetto Cristiano Ronaldo non si fa sentire solo in Borsa - dove un'azione della Juventus vale 0,82 invece del precedente 0,68 - e sui social, ma anche nelle quotazioni dei bookmakers europeo. E il Real Madrid, casa di CR7 per nove anni, con 450 reti in 438 partite con i blancos? La formazione di Lopetegui, pur reduce da tre vittorie del trofeo nelle ultime quattro edizioni, è in lavagna a 8, alla pari con altre big come Barcellona e Paris Saint-Germain. La Champions League 2018/2019 prenderà il via a settembre, ma la presenza di CR7 in bianconero per i bookmakers vale giù un'indicazione di voto.

