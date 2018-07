Dopo la cessione di Felipe Anderson i biancocelesti lavorano per regalare al loro allenatore un rinforzo adeguato per il reparto avanzato. Il sogno sarebbe l'ex Arsenal e Barcellona.

di Jonathan Manca

Ceduto Felipe Anderson al West Ham, la Lazio ora punta a rimpiazzare il brasiliano. I nomi sul taccuino del ds Tare sono altisonanti e tutt'altro che banali. Probabilmente i tifosi biancocelesti potrebbero vedere arrivare nella Capitale, in questa sessione di calciomercato, un giocatore di livello che potrebbe colmare il vuoto qualitativo lasciato da Felipe Anderson e magari anche da Milinkovic-Savic, nel mirino delle big europee.

I nomi più probabili, per rinforzare il reparto avanzato della Lazio, sono quelli del Papu Gomez e di Franco Vazquez, ma attenzione perché il ds Tare punta in alto e pensa di regalare ad Inzaghi anche un giocatore di caratura internazionale come Cesc Fabregas. Ovviamente l'allenatore biancoceleste ci spera, ma la trattativa è tutt'altro che facile, per ora è solo un 'pensiero stupendo'. Però, nell'estate in cui il calciomercato ha regalato alla Serie A, e alla Juventus, CR7, tutto sembra possibile.

Tre rinforzi diversi per caratteristiche, ma di indiscutibile qualità e che potrebbero alzare sicuramente il livello di competitività di una rosa che quest'anno ha già dimostrato di avere grandissimi numeri. Oltre a loro si valutano anche due centrocampisti, per rinforzare la mediana di Simone Inzaghi: Remo Freuler e Mario Pasalic. Insomma, dopo l'addio di Felipe Anderson la Lazio lavora per rinforzare la rosa e provare a raggiungere quella Champions League soltanto sfiorata quest'anno.

Inzaghi non ha mai fatto polemica con la società per l'operato sul mercato, anzi. Si è spesso dimostrato d'accordo con le scelte della dirigenza e ha fatto spesso rendere al massimo il materiale umano che gli veniva fornito. Ora però, dopo la grande stagione dello scorso anno, vuole un rinforzo di spessore per puntare alla Champions League. Il nome più caldo è quello del Papu Gomez che ha dichiarato che gradirebbe la destinazione. Una trattativa complicata e osteggiata anche da Lotito. Il presidente della Lazio, da sempre molto attento ai bilanci, infatti non intende pagare 15-20 milioni di euro per un trentenne seppure espressamente richiesto dal suo tecnico.

Ecco che allora, secondo il Corriere dello Sport, il nome nuovo potrebbe essere quello di Franco Vazquez, trequartista italo-argentino, ex Palermo e ora al Siviglia. Il Mudo potrebbe tornare in Italia per una cifra intorno ai 10 milioni di euro: quasi la metà del prezzo di Gomez. Oltre a loro però c'è un altro nome che scalda il cuore dei tifosi biancocelesti in questo calciomercato: Cesc Fabregas. Lo spagnolo potrebbe essere chiuso da Jorginho - pupillo di Sarri - al Chelsea e a 31 anni valuta un approdo in Serie A. Ha un ingaggio di circa 5 milioni, ma se Milinkovic-Savic dovesse davvero partire, allora Lotito valuterebbe seriamente una spesa 'fuori budget' per regalare ad Inzaghi un pezzo da novanta.

Per la mediana piacciono Remo Freuler e Mario Pasalic

Oltre ai nomi più prestigiosi che scaldano il cuore dei tifosi, la Lazio valuta anche dei rinforzi più economici, ma non meno importanti, per il centrocampo: Freuler e Pasalic su tutti. Lo svizzero dell'Atalanta piace, ma non è mai stata intavolata una vera trattativa. Su di lui inoltre c'è anche l'Inter e questo potrebbe essere un ostacolo: la Lazio, infatti, non è intenzionata ad entrare in aste al rialzo per acquistare un giocatore. Il croato, invece, rientrerebbe nei parametri della società sia per il costo del suo cartellino, 8 milioni, che per età ed esperienza. Trattative in bilico tra realtà e suggestioni, il calciomercato della Lazio è vivo anche in entrata.