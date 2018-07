I bianconeri vorrebbero un altro colpo stellare e il neo campione del mondo con la Francia sarebbe l'obiettivo di Marotta e Paratici. E i suoi ex compagni provano a convincerlo...

2 ore fa di Daniele Minuti

Dopo un acquisto della magnitudine tecnica e mediatica come quello di Cristiano Ronaldo, sembra difficile immaginare che la Juventus possa fare altri movimenti significativi durante questa sessione estiva di calciomercato.

Eppure il duo composto dal direttore generale Marotta e dal direttore sportivo Paratici non sembra volersi fermare al fenomeno portoghese, con la chiara intenzione di rinforzare la rosa a disposizione di Allegri per cercare nella prossima stagione di dare l'assalto alla Champions League.

Oltre agli arrivi di Caldara, Cancelo e Emre Can infatti, la Juventus starebbe cercando ancora un giocatore per arricchire il reparto di centrocampo e se quella legata a Golovin continua ad essere una pista percorribile, il vero sogno di calciomercato porta a una vecchia conoscenza: Paul Pogba.

Matuidi asks Pogba to return to Juventus...... pic.twitter.com/MZme1jv91z — Juvefc.com (@juvefcdotcom) July 15, 2018

Calciomercato Juventus, il sogno è il ritorno di Paul Pogba

Il neo campione del mondo con la sua Francia ha chiuso trionfalmente una stagione che con la maglia del Manchester United non era stata positiva come la precedente in cui aveva sollevato l'Europa League.

Secondo le ultime indiscrezioni, Pogba potrebbe anche lasciare Manchester e se davvero volesse andare via per lui ci sarebbe la fila. Dalla Spagna ad esempio continuano a rimbalzare voci sull'interessamento del Barcellona, ma quella del suo ritorno alla Juventus è l'ipotesi più suggestiva.

Stando a quanto riportato da Tuttosport, alcuni vecchi compagni bianconeri di Pogba come Dybala e Chiellini avrebbero sommerso il centrocampista di messaggi per congratularsi del trionfo ai Mondiali. E sfruttando l'occasione lo avrebbero invitato informalmente a rientrare in bianconero come fatto già da Matuidi durante i festeggiamenti post-finale.

Ovviamente si tratterebbe di un'operazione molto onerosa e che non potrebbe essere chiusa senza una cessione eccellente, dati i già tantissimi esborsi fatti questa estate. Il principale candidato sarebbe Miralem Pjanic, anch'esso da tempo nel mirino del Barcellona. Per adesso si tratta solo di una suggestione, ma se anche Pogba approdasse alla Juventus la Vecchia Signora concluderebbe forse la più grande estate di calciomercato della sua storia.