La Juventus, qualora dovesse perdere Rugani, è pronta a comprare un altro centrale. Godin dell’Atletico Madrid è più di un’idea, De Ligt è un pallino di Marotta. Senza fretta, prima le uscite. I 50 milioni di euro coprirebbero metà della spesa fatta per Cristiano Ronaldo (calcolando solo il costo del cartellino). Sarri invece vuole Rugani il prima possibile, magari prima della partenza per l’Australia. Gli serve un alunno perfetto per impostare la difesa.

Sarri al Chelsea e la lista di calciomercato , con un nome, in cima a tutti: Daniele Rugani . Vanno bene gli obiettivi Alisson e Higuain, l’ex allenatore del Napoli ha già dato il via libera, ma vuole essere assolutamente accontentato sul difensore della Juventus. Ecco perché da Londra spingono e sono pronti ad offrire 50 milioni di euro.

