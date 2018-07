Nella PPG Paints Arena di Pittsburgh (Pennsylvania) è la notte del PPV dalle regole estreme. E poco prima Hulk Hogan viene reintegrato nella Hall of Fame.

Ci siamo, nella PPG Paints Arena di Pittsburgh (Pennsylvania), è tutto pronto per la nona edizione di Extreme Rules, il PPV targato WWE che nasce sulle ceneri di One Night Stand, cioè lo show dedicato al wrestling della ECW.

Prima di iniziare con il consueto racconto in diretta scritta della serata, però, è doveroso parlare di quanto accaduto poco prima.

Sul sito ufficiale della WWE, infatti, è stato annunciato il reintegro (dopo tre anni di sospensione) nella Hall of Fame della leggenda del wrestling, Hulk Hogan. Sul comunicato si legge che questa seconda chance segue i numerosi episodi di scuse pubbliche da parte dello stesso leader degli Hulkamaniacs e le ore di volontariato con i giovani, aiutandoli a imparare dai suoi errori.

WWE Extreme Rules: Hulk Hogan reintegrato nella Hall of Fame

Una notizia importantissima, che potrebbe aprire a nuovi interessanti scenari nel prossimo futuro (c'è chi parla addirittura di una presenza di Hulk Hogan stasera nel corso di Extreme Rules).

Il PPV comincerà come di consueto con il kickoff, che oltre alla sfida tra il New Day e i SAniTy prevede pure lo scontro tra Sin Car e Andrade "Cien" Almas.

Rimanete dunque sintonizzati, perché vi racconteremo tutto come al solito in diretta scritta qui su FOXSports.it. Potrebbero essere davvero tante sorprese in serbo in questo ultimo PPV WWE prima di Summerslam, la WrestleMania dell'estate. Partiamo subito con il racconto del kickoff, che inizia con la sfida tra luchador: Sin Cara vs Andrade "Cien" Almas, accompagnato come al solito da Zelina Vega.

Kickoff

Nemmeno questa volta Sin Cara riesce a ottenere la sua vendetta. Zelina Vega si conferma ancora determinante per le sorti del suo assistito Andrade "Cien" Almas, intervenendo subito dopo uno spettacolare Frog Splash subito. Questo distrae Sin Cara e l'ex NXT Champion ne approfitta andando a colpirlo e facendolo sbattere a un angolo del ring. A quel punto andare a colpire con il Running Double Knee Smash e poi con la sua Hammerlock DDT che porta allo schienamento.

Subito dopo l'incontro viene intervistato Shinsuke Nakamura da Renee Young, Booker T e Sam Roberts (quest'ultimo definito dal giapponese un clown così come Jeff Hardy): il re dello strongstyle, dopo aver fatto finta che ci fossero problemi di connessione, spiega che pur rispettando il suo avversario di stasera, è sicuro di strappargli il titolo degli Stati Uniti.

Dopo un'incursione di Dolph Ziggler e Drew McIntyre nel Kickoff panel, in cui il Superfigo spiega la differenza tra l'avere al suo fianco il pubblico (come Seth Rollins) o uno psicopatico come il Gladiatore scozzese, passiamo al secondo incontro di questa introduzione, il 6-Man Tag Team Tables Match. I primi a entrare sono i tre del New Day, seguiti subito dopo dai SAniTy. A vincere è la follia di quest'ultimi, che hanno la meglio dopo una combo acrobatica di Alexander Wolfe e Eric Young, su Xavier Woods.