Parigi: per celebrare il Mondiale le stazioni metro cambiano nome

Nella capitale parigina sei linee della metropolitana hanno cambiato nome temporaneamente per celebrare il trionfo nella Coppa del Mondo 2018. Le dediche al capitano Lloris e al ct Deschamps.

un'ora fa

Il 15 luglio 2018 rimarrà un giorno indimenticabile per la Francia e il popolo francese, un pò come quella notte del 9 luglio 2006 per noi italiani. Da ieri sera continuano ininterrottamente i festeggiamenti per la Coppa del Mondo 2018, la seconda della storia per la nazionale di calcio francese dopo quella di venti anni fa.

Intanto un'iniziativa divertente sta facendo il giro del web. Per celebrare la vittoria infatti a Parigi, grazie alla collaborazione con RAPT, la società che gestisce i trasporti pubblici nella capitale francese, si è pensato bene di modificare temporaneamente il nome di sei fermate della metropolitana.

E così subito la fermata Avon prende il nome di Nous Avron Gagne, che tradotto in italiano significa Abbiamo vinto, quella Charles de Gaulle-Etoile diventa On a 2 étoiles, ossia Abbiamo due stelle e Bercy si trasforma in Bercy les Bleus. Non mancano ovviamente i riconoscimenti al capitano Lloris e al ct. Deschamps: al primo va la stazione Victor Hugo, che cambia nome in Victor Hugo Lloris, mentre al secondo vanno la linea 12 Notre-Dame des Champs che è diventata Notre Didier Deschamps, e la 13, che da Champs Elysées-Clémenceau si è trasformata in Deschamps Elysées-Clémenceau.